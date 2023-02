Terremoto tra Turchia e Siria, i soccorritori scavano tra le macerie a Idlib

Terremoto in Turchia e Siria, i video della distruzione

Roma, 6 febbraio 2023 - Si aggrava di ora in ora il bilancio delle vittime del devastante terremoto che ha colpito la Turchia e la Siria: centinaia le persone sono rimaste uccise nelle aree sotto controllo del governo in Siria, secondo il sottosegretario alla Salute, Ahmed Dhamiriyeh, citato dalla televisione di stato. "Centinaia di persone sono disperse, rimaste sotto le macerie", riferisce la tv locale citando i sindaci di diverse città della costa e del nord-ovest della Siria. Intanto il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan ha fatto sapere che vi sono 9mila soccorritori in campo. Diversi paesi, tra cui l'Italia, hanno offerto l'invio di squadre pronte ad aiutare il lavoro dei servizi di emergenza locali. "Si prevede la immediata disponibilità di un team di vigili del fuoco di circa 40 uomini integrato da personale medico", ha annunciato il sottosegretario all'Interno Emanuele Prisco. "Pronto a partire qualora le autorità turche decidessero di avvalersene", ha aggiunto.

Sismologi: l'Anatolia si è spostata di 3 metri

VIDEO: A Jindayris tra cumuli di macerie e sopravissuti la disperazione di un padre