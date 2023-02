Terremoto in Turchia, squadra di volley femminile sotto le macerie di un palazzetto

Roma, 6 febbraio 2023 - La squadra di pallavolo femminile della provincia turca di Hatay è rimasta sotto le macerie del palazzetto. E' il drammatico appello di Eneshan Can, giocatore della squadra maschile di volley Alanya Belediyespor.

Can ha lanciato la richiesta di aiuto su Twitter, invitando i soccorritori a cercare sotto i resti del palazzo dello sport le atlete ancora in vita. "Per favore, abbiamo bisogno di informazioni da qualcuno che vive qui, di fronte alla palestra di Antakya, Cumhuriyet mah. Bostan Sk. No. 1, non possiamo raggiungere le nostre ragazze di pallavolo che vivono lì. Dicono che l'edificio sia stato demolito", il drammatico tweet.

La scossa di terremoto di magnitudo 7.9 (rivista a 7.7) ha colpito alle ore 02:17 italiane la Turchia, nella zona di Gaziantep, vicino al confine con la Siria. Il bilancio è scioccante: oltre 900 morti e 5 mila feriti, dati in continuo aggiornamento. Süleyman Soylu ministro degli Interni turco ha dichiarato che 10 città della Turchia sono state colpite dal sisma: Kahramanmaras, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Adiyaman, Malatya, Sanliurfa, Adana, Diyarbakir, Kilis.