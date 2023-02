Sanremo 2023, il programma serata per serata. Ospiti e cantanti: chi sale sul palco

Roma, 6 febbraio 2023 - Dal 7 all'11 febbraio al Teatro Ariston di Sanremo va in scena la 73esima edizione del festival della canzone italiana. In gara ci sono 28 artisti con altrettante canzoni inedite. A condurre lo show, per il quarto anno consecutivo, c’è Amadeus che è anche direttore artistico. Ogni sera sarà affiancato da una co-conduttrice diversa e per tutte le sere avrà al suo fianco Gianni Morandi. Vediamo dunque il programma serata per serata.

L'ordine di uscita dei cantanti nelle prime due serate

Amadeus con Gianni Morandi, co-conduttore di Sanremo 2023 (Ansa)

Prima serata: martedì 7 febbraio

Si esibiscono i primi 14 dei 28 artisti in gara, ciascuno con il proprio brano, votati solo dalle tre componenti della Giuria della sala stampa, ovvero giuria della carta stampata e Tv (un terzo), giuria del web (un terzo) e giuria delle radio (un terzo). Al termine sarà redatta una prima classifica provvisoria. In questa serata la co-conduttrice femminile è l’influencer e imprenditrice digitale Chiara Ferragni. Gli ospiti della prima serata sono i vincitori di Sanremo 2022, ovvero Mahmood e Blanco, i Pooh e l’attrice Elena Sofia Ricci per presentare la nuova serie 'Fiori sopra l’inferno'. In collegamento dalla Costa Smeralda ci sarà il rapper Salmo, mentre in collegamento dal Suzuki Stage di piazza Colombo ci saranno i Gemelli di Guidonia e Piero Pelù.

Seconda serata: mercoledì 8 febbraio

Si esibiscono i restanti 14 dei 28 artisti in gara, ciascuno con il proprio brano, votati solo dalle tre componenti della Giuria della sala stampa (come la prima serata). Al termine delle votazioni sarà stilata una classifica provvisoria dei 14 artisti, che sarà sommata alla classifica provvisoria dei 14 della prima serata, decretando così la classifica completa delle prime due serate. In questa serata la co-conduttrice femminile è la giornalista Francesca Fagnani. Gli ospiti musicali della seconda serata sono Al Bano e Massimo Ranieri, che si esibiranno insieme a Gianni Morandi, e per la grande musica straniera arrivano sul palco i Black Eyed Peas, il gruppo vincitore di ben 6 Grammy Awards. Tra gli ospiti, poi, ci sono il comico Angelo Duro e l’attore Francesco Arca per la presentazione della fiction “Resta con me”. In collegamento dalla Costa Smeralda ci sarà Fedez, mentre dal Suzuki Stage di piazza Colombo sono previste le esibizioni dei Gemelli di Guidonia e di Nek e Francesco Renga.

Terza serata: giovedì 9 febbraio

Si esibiscono tutti i 28 artisti con il proprio brano in gara, votati dalla giuria demoscopica (50%), e dal pubblico a casa tramite televoto (50%). Al termine delle votazioni sarà stilata una classifica provvisoria che andrà a sommarsi a quella provvisoria delle prime due serate. In questa serata la co-conduttrice femminile è la pallavolista Paola Egonu. Ospiti della terza serata sono i Maneskin, Peppino di Capri e Guè in collegamento dalla Costa Smeralda, mentre dal Suzuki Stage si esibiranno i Gemelli di Guidonia e Annalisa.

Quarta serata: venerdì 10 febbraio

È la serata delle cover: i 28 artisti si esibiscono con un pezzo da loro scelto, sia italiano che internazionale, pubblicato tra gli anni Sessanta, Settanta, Ottanta, Novanta e Duemila (novità di quest’anno). Le esibizioni saranno votate dalla Giuria demoscopica (33%), dalla Giuria della sala stampa (33%) e dal pubblico a casa tramite televoto (34%). A differenza degli anni scorsi, gli artisti devono necessariamente farsi accompagnare da ospiti italiani o stranieri. E questi personaggi, quest’anno, potranno anche esibirsi sul palco dell’Ariston come ospiti del festival. Al termine delle votazioni sarà stilata una classifica provvisoria che andrà a sommarsi a quella delle serate precedenti. In questa serata la co-conduttrice femminile è l’attrice Chiara Francini. In collegamento dal Suzuki Stage di Piazza Colombo ci saranno ancora i Gemelli di Guidonia e La Rappresentante di Lista mentre Takagi & Ketra si esibiranno dalla Costa Smeralda. Ospiti sul palco gli attori della serie “Mare fuori” in vista dell’uscita della terza stagione.

Zelensky non sarà in video: invierà un testo

La finale: sabato 11 febbraio

Nel corso della finale cantano nuovamente i 28 artisti. A votare sarà la Giuria demoscopica (33%), la Giuria della sala stampa (33%) e il pubblico a casa tramite televoto (34%). Al termine delle votazioni sarà stilata la classifica finale, determinata dalla media tra le percentuali della serata finale e quelle delle serate precedenti, che stabilirà la classifica definitiva dalla ventottesima alla sesta posizione. Seguirà una nuova votazione, con l’azzeramento delle precedenti, per i primi cinque classificati, votati dalla demoscopica (33%), dalla sala stampa (33%) e dal pubblico tramite televoto (34%), che decreterà infine la canzone vincitrice del festival. In questa serata la co-conduttrice femminile è nuovamente Chiara Ferragni. Gli ospiti della serata sono Gino Paoli e Ornella Vanoni, e per la quota internazionale i Depeche Mode. Sempre dalla Costa Smeralda è prevista l’esibizione di Salmo mentre dal Suzuki Stage di piazza Colombo ci saranno i Gemelli di Guidonia e Achille Lauro. Ospite, non musicale, sul palco dell’Ariston l’attrice Luisa Ranieri. Inoltre è previsto che Amadeus legga un messaggio del presidente ucraino Volodymyr Zelensky.