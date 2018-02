San Giuliano Terme (Pisa), 11 febbraio 2018 - Terribile incidente stradale a mezzanotte e tre quarti in via Calcesana, nel comune di San Giuliano Terme, in prossimità dell'incrocio per Colignola.

Una donna - Simonetta Zanobini, 70 anni, originaria di Palermo - è morta dopo essersi schiantata con la sua auto contro un albero; la donna ha perso il controllo della sua Fiat Punto per cause non chiarite ed è finita contro l'albero, poi nell'urto il mezzo ha preso fuoco. Come ricostruito dai vigili del fuoco, due passanti hanno assistito alla scena e l'hanno estratta dal veicolo. Purtroppo il loro gesto di eroismo non è bastato.

Infatti i sanitari del 118 hanno soccorso la vittima dell'incidente ma purtroppo poco dopo ne hanno constatato il decesso nonostante i tentativi di rianimazione. Presenti sul luogo dell'incidente anche i vigili del fuoco di Pisa, che hanno spento le fiamme, oltre ai carabinieri e polizia.

Per consentire le operazioni di soccorso la strada è stata chiusa per circa un’ora.