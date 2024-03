Volley Csi maschile e femminile. Al via i campionati under 16 e 14

VERSILIA

Sono al via il 2° campionato under 14 femminile e il primo under 16 maschile di volley targati Csi. Entrambi rientrano nel quadro del progetto “EduCare Sport” che ha avuto il sostegno della Regione e del Ministero delle Politiche Sociali. Il campionato maschile rappresenta una scommessa per l’organizzazione che è stata sollecitata anche da diversi esperti della pallavolo versiliese. Non senza difficoltà si è arrivati ad organizzare un campionato che, seppur limitato nel numero delle squadre partecipanti, vedrà la presenza di alcune tra le principali società regionali. Si presentano, infatti, al nastro di partenza le società del Jump Tiger Volley di Forte dei Marmi che rappresenterà il Comitato CSI di Lucca, il Migliarino Volley e il Dream Volley per il Comitato di Pisa, la Pallavolo Massa Carrara e la Pallavolo Delfino Pescia.

In contemporanea partirà anche la seconda fase dedicata alla categoria “Ragazze” Under con al via un numero maggiore di Società rispetto al precedente. Al campionato parteciperanno le ragazze nate negli anni 2010/2011/2012/2013. Le squadre sono state suddivise in due gironi. Nel primo le formazioni delle zone di Versilia e Massa Carrara, e precisamente le versiliesi Volley Lido, Oasi Volley, Volley Stiava 2023, VP Volley, Tiger Volley Forte dei Marmi (vincitore del primo campionato di categoria), tutte facenti capo al Comitato di Lucca, e il Volley Carrarese del Comitato di Massa Carrara. Nel secondo girone troviamo invece sodalizi delle zone della Lucchesia, di Pisa e di Livorno.