L’Hc Forte alza il sipario: "Sarà una stagione al top"

A meno di due settimane dall’esordio nel campionato di serie A1 l’Hc Forte dei Marmi targato Centro Porsche Firenze si è presentato nella cornice dalla mansarda della società di Mutuo Soccorso davanti ai media e a un nutrito numero di tifosi, certamente soddisfatti per le prestazioni e la vittoria di due giorni prima nel torneO disputato al Palaforte.

A fare gli onori di casa il direttore generale Antonio Agostini che ha sottolineato AI PRESENTI l’intenzione di allargare gli orizzonti societari a tutta la Versilia storica e anche alla zona Apuana, rappresentata dal comune di Montignoso: "Vorremmo diventare – ha detto Agostini - il fiore all’occhiello sportivo di Forte dei Marmi e dei comuni vicini".

Dopo un suggestivo e spettacolare video, curato da Gionata Paolicchi, che ha abbracciato i comuni della Versilia storica, rappresentati da sindaci o assessori, si è passati ai saluti delle istituzioni e alla presentazione della rosa e dello staff, accolti calorosamente sottolineata dagli applausi dei presenti. In particolare il direttore sportivo Mirco De Gerone ha sottolineato come lo staff sia stato ulteriormente implementato e che tutti siano pronti a cercare di regalare ai tifosi una stagione da ricordare.

"E’ la squadra più completa da quando sono a Forte dei Marmi – ha dichiarato il capitano Riccardo Gnata – e siamo pronti a dare il massimo per fare felici i nostri tifosi". E’ stato poi il presidente rossoblu Piero Tosi a presentare la nuove maglie con il orestigioso marchio automobilistico, sponsor che dovrebbe non essere neppure l’unico visto che ci sono altre trattative in corso.

Ultime parole quelle del dottor Attilio Bindi il quale, oltre ai successi, ha auspicato un’unione ancora più stretta dei tifosi intorno a un progetto importante. In chiusura l’appuntamento al prossimo impegno di hockey giocato: venerdì al Palaforte è infatti in programma il triangolare contro Follonica e Grosseto, ultimo test prima dell’attesissimo inizio ufficiale della stagione rossoblu.

G.A.