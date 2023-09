Le Zebre masticano un boccone amaro. Pari pirotecnico all’esordio contro il Luco

VIAREGGIO

4

LUCO

4

VIAREGGIO (4-3-1-2): Santini G.; Lombardi (21’pt Tomei), Monopoli (1’st Minichino), Benedini, Benedetti; Belluomini, Pizza, Sapienza; Marinai (29’st Pugliese); Brega (21’st Ceciarini), Chicchiarelli (37’st Scaranna). All. Santini S.

LUCO (4-3-1-2): De Sanctis; Buzzigoli, Arias (15’st Maritaro), Nencini, Trotta; Marucelli (29’st Bertolacci), Cirillo, Cianferoni (36’st Del Re); Parri (15’st Urzetta); Alivernini (15’st Maenza), Parrini. All. Bellini.

Arbitro: Giacomelli di Pisa.

Reti: 4’pt Sapienza (V), 10’ Parrini (L), 22’ Marucelli (L), 34’ Parri (L), 42’ Chicchiarelli (V); 4’st Brega (V), 14’ Pizza (V), 45’ Maenza (L).

Note: Angoli 2-6. Recupero 2’+5’.

VIAREGGIO – S’infrange nel recupero il sogno del Viareggio di iniziare il campionato con una vittoria di fronte ai propri tifosi. Le Zebre hanno impattato 4-4 in un match pirotecnico contro un Luco organizzato e ben messo in campo, con tanta qualità davanti. Dal canto loro, i bianconeri hanno pagato cari i tanti errori in fase difensiva.

L’avvio dei ragazzi di Santini è sturm und drang in purezza: Lombardi e Benedetti arano le fasce, mentre Marinai libero di svariare dà sempre l’impressione di poter far male col suo mancino. Proprio da un suo tiro, dopo una manciata di minuti, nasce la respinta che arriva dolce dolce sulla testa di Sapienza, che deve solo depositare in rete. L’approccio tambureggiante delle Zebre, però, dà pochi frutti. E già al 10’ arriva la doccia fredda: Marucelli si avventa su una palla persa banalmente in uscita e serve Parrini, bravo a chiudere il sinistro per ristabilire la parità. Il giri del motore del Viareggio segnano ’frenesia’, e il Luco colpisce chirurgicamente prima con Marucelli, poi con Parri. Allo scadere, capitan Marinai suona la carica e serve un cioccolatino a Chicchiarelli: l’attaccante bianconero scarica un sinistro terrificante sotto l’incrocio che dà speranza ai suoi.

Nella ripresa sale in cattedra Brega: il bomber viareggino si aggiusta il pallone sul sinistro e dal limite dipinge un pallonetto che si candida al titolo di gol dell’anno. E poco dopo è l’ex capitano Samuele Pizza, al battesimo della sua nuova avventura bianconera, a trovare la traiettoria giusta per riportare avanti il Viareggio. La girandola di cambi tiene la sfida sul filo del rasoio. Santini salva la porta del Viareggio con almeno tre parate eccezionali, mentre dall’altra parte Benedetti sfiora la manita su punizione. Nel finale un lancio lungo trova la difesa bianconera fuori posizione: Maenza non perdona e spartisce la posta in palio.