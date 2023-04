Il Real FQ ferma anche la capolista Giana Erminio costretta a inseguire

FORTE DEI MARMI – È stata una sfida di grande intensità, che non ha tradito le attese. Pareggio giusto, con il Real Forte Querceta che scappa via in apertura grazie alla rete in tuffo del difensore Tognarelli e la Giana Erminio che recupera al tramonto del primo tempo con una prodezza acrobatica di Fall. Il labile equilibrio resiste fino alla fine malgrado il forcing finale degli ospiti, vicini alla vittoria con il palo del solito Fall allo scadere. L’1-1 conferma lo straordinario momento dei ragazzi di Venturi, al nono risultato utile di fila. Per la Giana un piccolo passo (non risolutivo) verso la vittoria del campionato. A 180 minuti dalla fine, con due punti di vantaggio sulla Pistoiese, vincente a Scandicci, tutto è nelle mani (e nei piedi) dei ragazzi di Andrea Chiappella.

La partita Venturi recupera Rosati solo per la panchina. Accanto a Verde si rivede Pegollo, alle loro spalle Bartolini. 3-5-2 per la Giana Erminio con la collaudata coppia d’attacco formata da Fumagalli e Fall. Ritmo alto fin dalle prime battute, con il Real Forte Querceta che spaventa subito la capolista con un colpo di testa centrale di Pegollo. Al 16’ il vantaggio locale: angolo di Bartolini, all’altezza del primo palo sbuca Tognarelli che in tuffo supera Pirola. Terzo centro per l’esperto difensore e 1-0 Real. Per uscire dal momento più difficile, la Giana Erminio si affida al suo giocatore migliore, Fall: da lui nascono le occasioni più pericolose. La difesa del Real Forte Querceta regge fino al primo minuto di recupero: angolo di Fumagalli e Fall a centro area devia al volo per l’1-1.

Anche il secondo tempo di apre nel segno di Fall ma Raspa dice no all’attaccante senegalese. Dall’altra parte si scuote Verde, attento Pirola. Nell’ultima mezz’ora cresce la pressione lombarda: nel giro di due minuti Fumagalli ci prova due volte: il primo tentativo è respinto da Raspa, il secondo termina di poco alto. Ma l’occasione migliore capita proprio allo scadere a Fall (e a chi altrimenti…), ma il palo nega alla Giana Erminio una vittoria che avrebbe chiuso il discorso campionato.

Michele Nardini