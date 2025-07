Gli azzurrini di Bresciani sconfitti dal Portogallo. Oggi in gara per il terzo posto

Alla fine sarà finalina per il terzo e quarto posto, causa un ostacolo, come è da sempre la scuola lusitana, quasi insormontabile, ma c’è comunque da esser orgogliosi. La Nazionale Under 17, targata Pierluigi Bresciani, perde 2-0 la semifinale contro il Portogallo e giocherà per la medaglia di bronzo nell’Europeo in scena a Gujan-Mestras in Francia. Fatale l’uno-due firmato Alfonso e Martim Oliveira nel finale del primo tempo. "Con loro - ammette ‘Gigio’ Bresciani - abbiamo perso due volte su due, ma la distanza non è così grande. Sono molto soddisfatto".

Dopo l’iniziale sconfitta era arrivato il capitombolo 7-2 con la Spagna (illusorio vantaggio di Busani, prima del ‘diluvio’ spagnolo e dell’ultima rete siglata dal talentino Facchini del Forte dei Marmi), unico passaggio a vuoto riconosciuto anche da Bresciani: "Per una generale mancanza di cattiveria", ma poi era stato in crescendo rossiniano. Il bel 3-0 sulla Francia tutto versiliese, con Facchini, il compagno di squadra Giovannelli ed il ‘fuori categoria della Pumas Pesavento, seguito dal nettissimo 8-1 rifilato alla Germania nei quarti. Un 8-1 deciso dalle doppiette di Facchini e di Fiorese, oltre che dai centri di Pesavento, Biasini e Bau Crisciotti. Insomma c’è da vedere il bicchiere mezzo pieno, soprattutto in ottica movimento versiliese, pensando anche alle ottime prestazioni fornite dal portierino, scuola Pumas, Davanzo.

Sergio Iacopetti