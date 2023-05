Il Gds Impianti sulla pista del Trissino Gil e compagni alla prova concentrazione

FORTE DEI MARMI

Secondo atto della finale scudetto 2023 stasera alle 20.45 sulla pista del Paladante di Trissino fra i padroni di casa, campioni d’Italia in carica, e il Gds Impianti Forte dei Marmi. La squadra di Alessandro Bertolucci, nella quale è ancora incerta la presenza di Joan Galbas, punta a pareggiare i conti per poi provare il sorpasso domenica pomeriggio ancora in casa. Di fronte un Forte dei Marmi che anche in gara uno ha sfoderato una prestazione in linea con quasi tutte quelle di questi esaltanti play off. Rispetto alle prove vincenti con il Lodi, stavolta Gnata e compagni si sono ritrovati a dover rimontare un doppio svantaggio e lo hanno fatto con autorevolezza, senza mai scoprirsi più di tanto in difesa. Nel secondo tempo poi sono stati Ambrosio e Rossi a sfruttare due gravi disattenzioni degli ospiti per operare l’allungo decisivo. Quando si arriva a sfide così equilibrate in questa fase della stagione ogni minima disattenzione può costare cara (ne sa qualcosa lo stesso Forte dei Marmi per l’inizio di ripresa di gara tre a Lodi) per cui la differenza la fanno gli episodi, come sempre in questo sport, e anche la capacità di sfruttare ogni minimo errore degli avversari. In gara uno questo è riuscito alla perfezione a Gil e compagni, ma i vicentini hanno uomini e mezzi per fare altrettanto. È vero che Galbas è pedina fondamentale nell’economia del gioco, ma è anche vero, come ha detto lo stesso Bertolucci, che il Trissino già altre volte ha dovuto sopperire ad assenze pesanti e lo ha fatto grazie alla sua rosa lunga. Sta di fatto che un elemento in meno nelle frenetiche rotazioni dell’hockey moderno e con il caldo che aumenta è certamente molto importante. Passando al Gds Forte, De Gerone cercherà di riproporre la formazione equilibrata e che sbaglia pochissimo già vista in questi play off, pur consapevole che il pronostico è ancora, per rispetto e dati oggettivi, a favore dei campioni uscenti. Certamente però la prova di gara uno fa sperare in un Gds in grado di contendere fino all’ultimo lo scudetto al Trissino, anche in casa propria. Dopo il grande incitamento di sabato scorso, non saranno pochi i tifosi che, nonostante il giorno feriale, raggiungeranno la cittadina del nord est. La serie continuerà domenica 4 alle 18, sempre a Trissino per poi proseguire mercoledì 7 alle 20.45 al Palaforte e, eventualmente, domenica 11 alle 18 ancora in Veneto.

G.A.