Azzurri terzi agli Europei Under 19. Nulla da fare contro gli iberici. Ma i viareggini fanno scintille

Versilia. Terzo posto per l’Italia di Alessandro Bertolucci anche nell’europeo under 19, disputato a Seedorf (Svizzera) e vinto dal Portogallo davanti alla Spagna. L’estate delle competizioni continentali si chiude così con 4 medaglie di bronzo per le rappresentative azzurre, con quelle ottenute dalla senior e dalle under 17 maschile e femminile. Nel cantone di Uri la squadra di Bertolucci ha chiuso il girone B al secondo posto grazie ai successi su Germania (10-2) e Francia (7-2) dopo la sconfitta (6-2) con la Spagna. Nei quarti travolta (12-1) l’Inghilterra, in semifinale nulla da fare (5-1) con il Portogallo e nella finale per il terzo posto sofferto 5–3, dopo i supplementari, con la Francia. Per il titolo. Spagna-Portogallo 3-2. Quinta Svizzera (4-0 all’Inghilterra); settima Germania (12-5 all’Austria). Molto bene i tre atleti della Pumas, con Thomas Mechini che è ormai una sicurezza fra i pali, Michele Pesavento, capitano e capocannoniere italiano con 7 reti all’attivo, e Matteo Marchetti a segno 5 volte. Un altro viareggino agli europei era Francesco Dolce, da alcune stagione trasferitosi a Dornbirn e commissario tecnico della nazionale austriaca. I titoli europei 2023 ribadiscono l’assoluto dominio delle nazionali iberiche con la Spagna vittoriosa nel torneo senior e in quello under 17 e il Portogallo in quelli under 19 e femminile. Ma i terzi posti dell’Italia confermano una ritrovata supremazia sulla Francia.

G.A.