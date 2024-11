Forte dei Marmi, in manette ladri di orologi di lusso

Viareggio, 30 novembre 2024 - In manette i ladri di orologi di lusso. Gli arresti fanno seguito al potenziamento dei controlli mirati predisposti dalla compagnia carabinieri di Viareggio in risposta all'ondata di rapine e furti con strappo di orologi di pregio avvenuti durante l’estate in Versilia.

In manette sono finiti tre giovani originari del Marocco, poco più che ventenni, ritenuti responsabili di due rapine di orologi di pregio commesse nei mesi scorsi a Forte dei Marmi ai danni di un imprenditore residente a Massa e di una donna modenese.

In entrambe le occasioni, sono stati sottratti alle vittime due orologi di prestigiose marche dell’alta orologeria, dal valore di oltre 20mila euro ciascuno.

I tre giovani erano già stati arrestati a seguito di una perquisizione, avvenuta nello stesso periodo delle rapine, durante la quale sono stati rinvenuti un orologio di pregio dal valore di oltre 50mila euro, provento di una rapina commessa a Forte dei Marmi.

Gli ulteriori approfondimenti investigativi hanno consentito ai militari della sezione operativa del comando compagnia Carabinieri di Viareggio in collaborazione con la stazione di Forte dei Marmi, di acquisire ulteriori elementi probatori relativi al coinvolgimento dei tre giovani in altri due precedenti episodi criminali. I tre giovani sono finiti in manette.