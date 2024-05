Furto di lusso in Versilia, ruba un orologio da 80mila euro e scompare. Rintracciato e arrestato

Lucca, 22 maggio 2024 - Un uomo di 26 anni italiano, di origine campana, è stato rintracciato e arrestato dalla polizia nei giorno scorsi, precisamente il 20 maggio, per aver rubato un orologio di lusso da 80mila euro a una straniera a giugno del 2023. A carico dell'uomo finito in manette, residente a Napoli, dalle indagini svolte della Squadra Mobile di Lucca coadiuvata dagli agenti del Commissariato di Forte dei Marmi, sono risultati gravi indizi di colpevolezza per il furto con strappo dell'orologio Patek Philippe. Determinanti per risalire all'uomo sono state le indagini della Polizia Scientifica che ha estrapolato il profilo genetico dell’indagato su un cappellino che aveva perso durante la fuga. Un arresto compiuto nell'ambito di una più ampia attività, che ogni anno, in prossimità dell'estate, viene svolta nel Comune di Forte dei Marmi, e in Versilia in generale, voluta dal Questore di Lucca per prevenire e monitorare questi fatti criminali che avvengono soprattutto in località di vacanze come il territorio versiliese. La Squadra Mobile di Lucca, insieme ai commissariati di Polizia di Viareggio e Forte dei Marmi, ha inferto un duro colpo al fenomeno in questione, e nei mesi scorsi sono stati arrestati altri soggetti, sempre campani, per reati simili.