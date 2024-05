Minaccia un uomo che chiede l’elemosina fuori dal supermercato. Denunciato 33enne

Seravezza, 31 maggio 2024 – Prima le urla, poi le minacce brandendo una catena contro l’uomo che aveva di fronte la cui unica colpa era quella di chiedere l’elemosina. Il tutto sotto gli occhi increduli e spaventato dei clienti di un supermercato di Seravezza. Alcuni dei quali, attraverso i propri smartphone, hanno dato l’allarme alla centrale unica delle forze dell’ordine. «Vai da un’altra parte qui non puoi stare sennò ti faccio fuori. Vuoi vedere cosa ho e cosa ti faccio?”, urlava l’uomo estraendo dalla tasca una catena.

«Correte c’è un uomo che ne sta minacciando un altro», la chiamata concitata arrivata agli operatori del numero delle emergenze 112 che hanno subito girato la segnalazione al Commissariato della Polizia di Stato di Forte dei Marmi competente per la zona. E così quando gli agenti delle volanti sono arrivati sul posto non hanno avuto difficoltà a individuare nell’area del supermercato, il presunto autore delle minacce, che da un sommario controllo risultava essere effettivamente in possesso di una catena di circa mezzo metro, prontamente sequestrata. L’uomo, un cittadino di nazionalità rumena residente in Seravezza, di 33 anni, con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e la persona è stato quindi condotto nei locali il Commissariato di Forte dei Marmi dove è stato denunciato a piede libero per minacce aggravate e porto di armi od oggetti atti ad offendere.