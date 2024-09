La Versiliana, oltre 80mila presenze

Marina di Pietrasanta (Lucca), 21 settembre 2024 - Oltre 80mila le presenze complessive richiamate dai 146 eventi organizzati in seno al festival, tra cui 35 spettacoli nel grande teatro da duemila posti, 13 nella dimensione più raccolta del Giardino Barsanti, 57 incontri al Caffè con i maggiori esponenti dell'attualità, 21 spettacoli per bambini e 20 laboratori specialistici per un totale di 61 giornate di intrattenimento. La Versiliana chiude con questi numeri la 45/edizione del Festival che ha visto il coinvolgimento di ben 552 artisti tra attori, comici, cantautori, danzatori, showman e pensatori, 150 ospiti autorevoli che si sono avvicendati sul palco del Caffè e 38 giornalisti coinvolti nella conduzione, a cui si aggiungono i performer che hanno intrattenuto i più piccoli allo spazio bambini. Per due interi mesi, il Festival La Versiliana, si spiega in una nota, ha animato l'estate versiliese confermandosi punto di riferimento nazionale per la cultura e lo spettacolo, palcoscenico vivo e pulsante, capace di emozionare e coinvolgere un pubblico vastissimo e differenziato per interessi ed età, con un cartellone estremamente ricco di spettacoli, concerti, incontri ed eventi per bambini. Con il sipario che cala sull'edizione 2024 del Festival, per la Fondazione Versiliana si chiude anche un ciclo istituzionale dell'ente: il presidente Alfredo Benedetti ha infatti consegnato lo scorso 2 settembre le proprie dimissioni nelle mani del sindaco di Pietrasanta (Lucca) Alberto Stefano Giovannetti, dopo sei anni alla guida della Fondazione, ma resterà operativo fin quando non sarà nominato il successore. "Sono stati anni molto intensi per me - commenta Benedetti, classe 1948 - ma ho liberamente deciso di lasciare per dedicare più tempo alla mia famiglia, per riposare e per tornare a viaggiare finché l'età me lo consente. Sono però contentissimo dei risultati sia di quest'ultima stagione che delle precedenti".