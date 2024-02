Al via il Carnevale di Viareggio 2024: cerimonia di inaugurazione, corso mascherato e spettacolo pirotecnico. Il programma

Viareggio, 2 febbraio 2024 – Inizia sabato 3 febbraio il Carnevale di Viareggio 2024. Alle ore 16 il triplice colpo di cannone darà il via al primo dei sei Corsi Mascherati in programma. Sui Viali a Mare sfileranno i nove carri allegorici di prima categoria, i 4 di seconda, le 8 mascherate in gruppo e le 8 isolate del 151° anno del Carnevale a Viareggio, oltre alle pedane aggregative fuori concorso. Uno spettacolo di musica, opere allegoriche, coreografie, creatività. La lunga giornata inaugurale di festa inizierà già al mattino con l’uscita delle costruzioni allegoriche dagli hangar della Cittadella. Per la prima volta si sveleranno al pubblico forme e colori delle nuove creazioni degli artisti del Carnevale. Per l’occasione il Museo in Cittadella sarà aperto dalle 9 alle 13, con visita guidata alle ore 10,30 (prenotazione 342.9207959).

IL CARNEVALE DALLA MATITA DI SERGIO STAINO L’Espace Gilbert (Hangar 16) accoglie l’omaggio a Sergio Staino. La sua matita è sempre stata pungente, soave e festosa. Con essa ha saputo ritrarre ironicamente fatti e personaggi del nostro Paese, offrendo con generosità la sua arte al Carnevale di Viareggio. Il Museo del Carnevale ospita una selezione dei suoi lavori, tra studi, bozzetti, vignette completate. Una sorta di grande editoriale che cavalca i decenni, dagli anni Ottanta al 2022. L’inaugurazione della mostra è alle ore 10,30. Interverranno Ilaria e Michele Staino.

PREMIO SPECIALE A MYRTA MERLINO E MARCO TARDELLI Ospiti d’onore del primo Corso Mascherato sono la giornalista e conduttrice televisiva Myrta Merlino e il campione mondiale di calcio con la nazionale italiana nel 1982, opinionista sportivo in tv, Marco Tardelli. Saranno accolti con un Premio speciale che verrà consegnato nel corso della cerimonia di benvenuto in programma alle ore 12 nella Sala Lucarelli della Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea “Lorenzo Viani”.

RADIO M2O IN PIAZZA MAZZINI L’animazione musicale in piazza Mazzini inizierà già dalle ore 13,30 a cura di radio m2o partner del Carnevale di Viareggio e proseguirà fino all’inizio della Cerimonia di inaugurazione del Carnevale.

CERIMONIA DI INAUGURAZIONE La sfilata delle maschere sarà aperta dalla Burlacar con a bordo Burlamacco e Ondina e partirà dal Lungomare, all’altezza di via Verdi. La seguiranno le maschere di tutti i Rioni che porteranno la bandiera della pace. Con loro la Filarmonica Versilia banda del Carnevale di Viareggio e gli sbandieratori del Palio di Querceta delle contrade del Pozzo e della Quercia. Una volta che il corteggio mascherato sarà giunto in piazza Mazzini, inizierà il cerimoniale di inaugurazione del Carnevale 2024. Dal palco un omaggio al compositore Daniele Biagini, recentemente scomparso, poi si alterneranno cantanti ed ospiti. Daniele Toscano canterà “Amarmi” la canzone vincitrice del 18esimo Festival di Burlamacco composta da Andrea Giulio Ciaramitaro, Luca Del Carlo e Massimo Domenici. Julia Becagli, Asia Lucarelli, Nicholas Ori, Charlotte Pietri e Anna Sanseviero, diretti dalla maestra Carolina Pezzini, canteranno la cover di “Maschereide” e l’inedito “Sono il tuo Carnevale” con cui hanno vinto il kid’s talent “L’inCanto dei Rioni”, per il Rione Croce Verde Centro. Insieme a loro ci sarà Fabrizio Longobardi, in arte “Il solito Dandy”, finalista a XFactor 2023, che del Festival per i bambini è stato il direttore artistico. Due le canzoni che proporrà: “Giulia” e “Solo tu”.

E dopo aver ascoltato “Farina, carta e colla”, la canzone del Carnevale 2024, di Elio e Mirco Mariani, il cerimoniale entrerà nel momento più atteso, con l’arrivo della Burlamacca, portata in volo da cinque paracadutisti dell’associazione nazionale Paracadutisti d’Italia e, una volta issata sul pennone più alto di piazza Mazzini, il triplice colpo di cannone darà il via alla sfilata dei carri e delle mascherate.

CORSO MASCHERATO E SPETTACOLO PIROTECNICO Il Corso Mascherato di Apertura proseguirà fino a dopo il tramonto regalando la suggestione delle illuminazioni sulle opere allegoriche. Al termine della sfilata è in programma lo spettacolo piromusicale. All’interno del Corso, in piazza Mazzini, i bambini potranno trovare lo stand Esselunga con un laboratorio dedicato all’educazione alimentare. Mentre in zona Royal è allestito lo stand Kinder per giocare e divertisti con la pentolaccia. Nel circuito del Carnevale sfila fuori concorso la mascherata in gruppo “Il carnevale è più animato con la eco-band di Cartoon Network e Boomerang”. Per la prima volta al Corso sono presenti Gumball, Teen Titans go!, Baby Orsi, Batwhells, Tom & Jerry e Scooby – Doo, con la loro divertente banda musicale, che suona solo strumenti realizzati con materiale di riciclo: allegria, colore e animazione a non finire, senza scordare mai l’importanza dell’ambiente. Torna in Corso radio m2o con una costruzione animata dai DJ e dagli speaker della radio partner del Carnevale.

CARNEVALE E SOLIDARIETA’ CON LO CHEF BOTTURA Da sempre il Carnevale si fa portavoce di messaggi di solidarietà. In occasione del Corso Mascherato di Apertura sarà presente uno speciale food truck firmato Tortellante, dedicato all’impegno sociale e alla cucina tradizionale italiana (che sta seguendo l’iter per la candidatura come patrimonio dell’umanità), grazie alla collaborazione tra il Gruppo Nesti - proprietario del Grand Hotel Principe di Piemonte - e l’Associazione modenese. Il Tortellante è un’Associazione di promozione sociale che sostiene ragazzi (e le loro famiglie) con disturbo nello spettro autistico. Obiettivo: unire giovani con autismo creando un luogo di socializzazione e condivisione, dandogli anche la possibilità di intraprendere un percorso lavorativo, attraverso la produzione di pasta fresca. Uno dei registi di questo progetto è proprio Massimo Bottura – uno dei più grandi nomi della cucina internazionale - che, a Viareggio, salirà su un tematico food truck insieme allo chef Giuseppe Mancino (Il Piccolo Principe due stelle Michelin da 10 anni) per deliziare i palati di tutti con i magnifici tortellini pret à manger.

FESTA RIONALE ALLA VECCHIA VIAREGGIO Dopo il Corso Mascherato la festa prosegue al Rione Vecchia Viareggio con la seconda delle quattro serate in programma in via Regia. La Festa Rionale accenderà il cuore storico di Viareggio anche domenica 4 e giovedì 8 febbraio.

CARNEVALE: VIAREGGIO E IL RESTO DEL MONDO, CONFERENZA “Carnevale: Viareggio e il resto del mondo” è il titolo della conferenza in programma domenica 4 febbraio alle ore 11,30 alla Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea. Interverranno Franco Cardini, storico e saggista che presenterà il suo ultimo libro dal titolo “La festa e la paura. Interpretazioni del carnevale” e Monsignor Paolo Giulietti Vescovo di Lucca. Introduce Giampaolo Simi. DOMENICA

CITTADELLA E MUSEO DEL CARNEVALE APERTI Domenica 4 il Museo del Carnevale in Cittadella è aperto con orario 9,30-12,30 e 15-19. Dalle ore 15 saranno aperti anche gli hangar. Dalle ore 16 al Museo sono in programma Lettura di Carnevale e laboratorio creativo, per bambini dai 6 anni di età. Info e prenotazioni 342 9207959.