Carnevale in Toscana, la guida completa a tutti gli eventi

Firenze, 1 febbraio 2024 – Febbraio 2024, mese intero dedicato al carnevale. Una raffica di appuntamenti in Toscana, a partire dal più celebre: la 151esima edizione del Carnevale di Viareggio. Sabato 3 febbraio inaugurazione, dalle 15 sul lungomare la cerimonia di apertura con il tradizionale triplice colpo di cannone che apre la prima sfilata dei carri allegorici. Al termine del corso il primo spettacolo pirotecnico che apre il mese del Carnevale. Secondo corso giovedì grasso, 8 febbraio, in notturna: il via alle 18, con prezzo speciale ridotto. Terzo corso mascherato domenica 11 febbraio alle 15; quarto corso martedì grasso, alle 15 di martedì 13 febbraio, con un’ora di diretta televisiva nazionale su Rai 3 a partire dalle 15,15. Domenica 18 febbraio alle 15 il quinto corso mascherato, poi il gran finale: il sesto e ultimo corso si tiene sabato 24 febbraio alle 17. Al termine della sfilata in notturna verrà letto il verdetto della giuria e si terrà lo spettacolo pirotecnico conclusivo.

Ecco la guida agli appuntamenti nella regione. Per segnalazioni scrivere a [email protected]

Arezzo

L’antichissimo carnevale di Foiano della Chiana, il più antico d’Italia, ritorna nei giorni 4, 11, 18 e 25 febbraio. Sfilano i carri delle quattro fazioni (Azzurri, Bombolo, Nottambuli e Rustici). Sfilate alle 15 e alle 17,30. Qui il link al sito.

Carnevale dei Ragazzi a Montevarchi a partire dalle 15 in via Roma: 4 e 11 febbraio e martedì 13 febbraio. Il 18 sfilata e premiazione.

Il 4 e l’11 febbraio a Subbiano il Carnevale dei ragazzi dalle 14.

A Rigutino sfilate il 4 e 11 febbraio con il Carnevale dei Bambini. Sfilata dei carri dalle 14.

Sabato 3 febbraio (dalle 21), domenica 4, domenica 11 e martedì 13 a Piandiscò il Canevalissimo Piandiscoese; sfilate dalle 14.30, mentre il 3 febbraio la filata sarà in notturna.

Nei giorni 4, 11 e 13 febbraio festa a San Giovanni Valdarno. Sfilate dalle 15.

Appuntamento il 4, 10 e 11 febbraio a Stia, dalle 14 le sfilate.

A Rassina, frazione di Castel Focognano, Carnevale dei Ragazzi il 4 e 11 febbraio a partire dalle 14.

Nei giorni 4 e 11 febbraio Carnevale dei Ragazzi a Monte San Savino. Sfilate dalle 15.

A Castiglion Fiorentino Carnevale al Boscatello nelle domeniche 4 e 11 febbraio, dalle 14.30.

Domenica 4 e 11 febbraio ad Arezzo il Carnevale aretino dell’Orciolaia, dalle 15 al parco Ducci.

Carnevale dei Figli di Bocco il 3 e 4 febbraio a Castiglion Fibocchi: attesissime le maschere barocche.

Giovedì 8 e martedì 13 febbraio Carnevale di Cortona: giovedì grasso al Centro sociale Terontola, martedì 13 alle 16 al Teatro Signorelli.

Firenze

Nei giorni 4 e 11 febbraio Carnevale di San Mauro a Signa. Sfilate dalle 14.30.

Nei giorni 4 e 13 febbraio Carnevale di Sesto Fiorentino in piazza Vittorio Veneto alle 14,30 (domenica) e dalle 16,30 nel giorno di martedì grasso.

Nei giorni 4, 11 e 13 febbraio a Borgo San Lorenzo il Carnevale Mugellano. Stand aperti dalle 11, sfilate dalle 14,30.

A Dicomano il carnevale si festeggia nei giorni 4, 11 e 13 febbraio. Sfilate in piazza della Repubblica alle 14,30.

Domenica 4 febbraio festa di carnevale al circolo Primo Maggio alle Sieci. Sfilata dalle 14.30 da Via Toscanini.

Il 4 e 11 febbraio Carnevale dei Bambini di Vitolini a Vinci. Festa dalle 14.30 in piazza del Popolo.

Nei giorni 4, 11, 25 febbraio a Sovigliana, frazione di Vinci, Carnevale sulle due rive, Spicchio & Sovigliana. Sfilate dalle 14.30.

Grosseto

Nei giorni 4, 11, 18 e 25 febbraio Carnevale di Follonica. Sfilate sul lungomare dalle 14,30.

Il Carnevaletto da 3 soldi di Orbetello ha un ricco programma. Da segnalare le sfilate dalle 14.30 il 4 e 11 febbraio, mentre sabato 17 ci sarà l’ultima uscita in notturna.

Carnevale di Pitigliano in pista nei giorni 4, 11 e 13 febbraio con le sfilate dei carri in piazza Nenni dalle 14.30.

Livorno

Carnevale del Mare a San Vincenzo. Appuntamenti il 4 febbraio in centro e l’11 alla Cittadella.

Nei giorni 4 e 11 febbraio Carnevale di Cecina con sfilate dei carri dalle 15.

Lucca

“Lucca in maschera!” presenta tante iniziative. A partire da sabato 3 febbraio in piazza San Francesco. Domenica 4 sfilata di gruppi mascherati e carri in miniatura dal Carnevale di Viareggio. Domenica 11 in piazza San Francesco il carnevale dei cenci. Il 17 febbraio Carnevale San Michele.

Nei giorni 4 e 11 febbraio Carneval Paganico dalle 14.30 in via di Paganico.

Nei giorni 4 e 11 febbraio a Marlia c’è il CarnevalMarlia. Sfilata di carri e maschere da piazza del Mercato dalle 14.30.

Il Carnovale Porcarese va in scena il 4 e 11 febbraio nel pomeriggio a Porcari.

4 e 11 febbraio sono le date del Carnevale dei Ragazzi a Valdottavo, frazione di Borgo a Mozzano. Sfilata dalle 14.

Il Carnevale dei Piccoli si tiene a Seravezza nelle domeniche 4, 11 e 18 febbraio dalle 14.30 in piazza Carducci.

Massa-Carrara

Domenica 4 febbraio a Mulazzo si tiene la Festa di Carnevale alle 14 al parco San Giuseppe in Arpiola.

Sabato 11 febbraio a Villafranca in Lunigiana festa di carnevale dalle 13,30 in viale Italia, alle 14 corteo con i carri.

Pisa

Nei giorni 4 e 11 febbraio Carnevale d’autore a Santa Croce sull’Arno nella centrale piazza Matteotti dalle 15.30.

Carnevale Sanromanese nella frazione di Montopoli nei giorni 4 e 11 febbraio dalle 14,30 su lungarno Pacinotti.

Domenica 4 febbraio Carnevale di Vicopisano dalle 14,30 intorno a piazza Domenico Cavalca.

Nei giorni 4, 11 e 17 febbraio Carnevale Bientinese a Bientina, dalle 15 le sfilate dei carri. Sabato 17 dalle 19, dopo la sfilata, mascherata sotto le stelle e fuochi d'artificio.

Carnevale dei Bambini a Orentano il 4, 11 e 13 febbraio. I bambini sfilano per le vie del centro dalle 14,30.

Carnevale dei Bambini anche a San Miniato. Sfilate dalle ore 15 nei giorni 4 e 11 febbraio.

Le domeniche fino al 18 febbraio spazio al Carnevale Vecchianese a Vecchiano, sfilate dei carri dalle 15 alle 18 nelle zone vicine a piazza Garibaldi.

Pistoia

Sabato 3 febbraio dalle 14.30 a Pescia in piazza Santo Stefano Carnevale Capannaiolo.

Carnevale Pistoiese in piazza della Resistenza nelle domeniche del 4 e 11 febbraio dalle 14 in poi.

Nei giorni 4 e 11 febbraio Carnevale di Veneri, frazione di Pescia.

Prato

Nei giorni 4 e 11 febbraio Carnevale Vaianese a Vaiano, sfilate dalle 14,30 dal piazzale della vecchia Coop in via Fratelli Rosselli fino a piazza del Comune.

Domenica 4 febbraio Carnevale a Seano, al Parco Museo Quinto Martini a Seano dalle 14,30.

Siena

Nei giorni 4, 11, 18 febbraio Carnevale di San Gimignano. Dalle 14 alle 19 corsi mascherati per vie e piazze del centro storico.

A cura di Luca Boldrini