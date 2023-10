Zucconi dice sì a via e piazza Pertini: "A Lucca la destra ha sbagliato. A Viareggio un’area di prestigio"

"All’armi son fascisti". Macché. Una targa stradale per Sandro Pertini va benissimo. A Viareggio, dove l’ha proposta il consigliere di maggioranza David Zappelli. E anche a Lucca. Lo dice l’onorevole di Fratelli d’Italia Riccardo Zucconi: "Noi rispettiamo le istituzioni, il sindaco Mario Pardini e la sua maggioranza hanno sbagliato".

Pertini presidente partigiano...

"Dov’è il problema di intitolare una piazza a un Presidente della Repubblica. Vivo su Marte o Venere? Semmai individuiamo un luogo adatto, magari non un vicolo di periferia che sarebbe una mancanza di rispetto".

Ma i suoi "fratelli" lucchesi hanno detto no.

"Hanno sbagliato completamente, del resto nemmeno il Papa è infallibile. È stato un ’errore banale".

La sinistra invece ha diffuso perfino una vignetta, vi considera fascisti e quindi contrari a Pertini l’antifascista.

"Qualcuno ha presentato una proposta strumentale, mancando di rispetto anche a un Presidente della Repubblica, Pertini, che come istituzione rappresentava la Nazione. Invece per Fdi il rispetto dell’istituzione è un comandamento. Chi non rispetta le istituzioni danneggia il partito. Quando noi chiediamo di intitolare una strada a Giorgio Almirante o ad Alcide De Gasperi lo facciamo per la rappresentanza politica che hanno avuto. Invece Pertini è figura istituzionale, uno dei presidenti più amati".

W via e piazza Pertini, dunque?

"Se la proposta era un tranello perché ci siamo caduti? Se non er"a un tranello, perché abbiamo reagito così? Bisogna eliminare la vulgata appioppataci dalla sinistra, non siamo una riedizione dell’Msi o di Alleanza Nazionale. In Italia esisteva una destra storica ben prima dell’avvento del fascismo, pensiamo al presidente del Consiglio Minghetti. Poi è arrivato Mussolini, che peraltro proveniva dal socialismo massimalista. Il grande progetto di Giorgia Meloni è un partito conservatore moderno che si sta imponendo anche in Europa. Infatti a Bruxelles abbiamo costituito il gruppo dei conservatori europei. Il consenso a Fdi non viene unicamente dalla destra estrema, altrimenti non saremmo arrivati al 30%".

Allora va bene anche la piazza davanti al futuro sottopasso di via S.Francesco?

"Certo. In ogni caso le provocazioni su un Presidente della Repubblica non ci devono interessare. Di fronte alla faziosità delle sinistre, noi siamo un soggetto nuovo che non rinnega il passato ma nemmeno lo vuole ripetere. Cose come queste fanno male a Fdi e gettano un’ombra su una città cone Lucca, che grazie al centrodestra è in crescita esponenziale. Però il sindaco Mario Pardini non ha avuto grandi responsabilità perché la questione era politica, e lui ha recepito le indicazioni della maggioranza che erano sbagliate. Io gli ho proposto una via d’uscita che Mario, un moderato, dovrebbe seguire: portare la proposta di intitolare un luogo di Lucca a Sandro Pertini, che sia all’altezza del personaggio. Non una via di periferia lunga 10 metri". (E ieri Pardini ha annunciato che farà proprio questo; Ndr)

Però ora l’attenzione è sulla proposta Zappelli a Viareggio.

"Io direi di sì anche a una strada per Giorgio Napolitano, benché sia stato divisivo e meno empatico. Ma da Presidente ha rappresentato la Nazione, e le istituzioni si rispettano. Per esempio adesso il presidente del Consiglio si chiama Giorgia Meloni, un’istituzione per cui chiediamo alla sinistra faziosa il massimo rispetto".

È sicuro che i suoi colleghi di partito siano tutti favorevoli a piazza Pertini?

"Sono certo, per esempio, che se l’avessero detto a Ignazio La Russa avrebbe accettato e ringraziato per la proposta. E non credo che nessun nostro consigliere comunale viareggino avrà da eccepire. Magari farà notare alle varie sinistre che loro mancano di rispetto per le istituzioni".