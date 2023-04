Yurij Gagarin e gli omega tre Acidi salvacuore

di Ciro Vestita

Il 12 aprile 1961 i Russi mandano nello spazio la prima navicella spaziale Vostok con a bordo il pilota Yurij Gagarin.

Con una folle velocità il Russo compì il giro della terra in 108 minuti. Un trionfo per la Russia Uno shock per gli Americani.

Gli Usa, il cui suolo mai era stato calpestato da potenze straniere, all’improvviso si sentono minacciati da un razzo alto 31 metri che scorazzava nei loro cieli, progettato per ospitare testate nucleari.

A spezzare l’ansia fu il carattere gioviale di Gagarin il quale durante il tragitto inviò a tutto il mondo messaggi di pace

ed un saluto affettuoso alla sua attrice preferita Anna Magnani.

Dopo l’evento Yuri iniziò quindi un giro in tutte le capitali europee fermandosi per ben due giorni a Roma proprio per incontrare la Magnani e Gina Lollobrigida.

Lodi sperticate Yurij le dedicò anche alla cucina Romana che a suo dire gli permetteva di mangiare molto senza guadagnare peso. Alto 1,57 metri pesava solo 40 kg e tale doveva rimanere per le altre avventure spaziali.

Ma cosa ha di speciale la cucina romana ? In questo periodo un abbondante uso di carciofi e cardi, verdure quasi privi di calorie.

I cardi, in particolare, bolliti e conditi con pomarola hanno un forte potere saziante ed anche un grande effetto diuretico.

Aggiungiamo che una tisana con foglie di carciofo ha un forte potere depurativo ed un grande potere ipocolesterolemizzante.

Ma il piatto principe di questa cucina rimane quello a base di cicoria ed acciughe chiamato le “puntarelle con alici” atavico ricordo del condimento chiamato “Garum” salsa di pesce fermentato molto usato nell’antica Roma. La salsa delle nostre puntarelle ricavate dalla colatura di alici è ricchissima in Acidi Omega tre chiamati anche acidi salvacuore. Non solo: secondo recenti studi gli Omega tre hanno un fortissimo potere antinfiammatorio capace di migliorare le patologie ove sia presente un processo flogistico.