Il Tuscany Spirit Festival fa il pieno di pubblico

Grazie anche a un sole generoso, la terza edizione del "Tuscany Spirit Festival" ha visto ancora una volta Marina trasformarsi in un crocevia per gli amanti di liquori e cocktail prodotti dalle principali aziende della Toscana. Centinaia di persone, tra appassionati e addetti ai lavori, hanno visitato infatti gli stand allestiti al "Faruk" di Tonfano, incluso il fronte spiaggia, alla scoperta degli "spirits" in bottiglia che vanno per la maggiore, dai gin agli amari, dal vermouth al rum, fino a bitter, whisky, vodka e altre tipologie di liquori.

La due-giorni, organizzata dall’editore Gianluca Domenici (Penna Blu edizioni e Paspartu Magazine) e dal bartender-produttore David Pellegrini (Giochi di spiaggia e Caffè Irene), con la partnership di Maggi Food&Beverage, si è conclusa ieri sera con grande soddisfazione di tutti i presenti. Merito anche della degustazione libera ai vari banchi d’assaggio dislocati nel locale, oltre alla bellezza di venti cocktail pensati appositamente per l’evento. Senza contare l’attrattiva del lounge bar di fronte al mare (con la cocktail-list del Tuscany), cibo e avvolgente musica d’ascolto dei dj set. Tra le varie opzioni per il pubblico c’era anche quella di dotarsi di un braccialetto per le degustazioni in modo da poter compiere un vero e proprio "giro della Toscana nel bicchiere" accedere così ai vari punti d’assaggio allestiti dalle aziende partecipanti, sempre pronte a dispensare informazioni e consigli.

Fino ai momenti clou, tra cui la "Masterclass" in spiaggia dedicata alla "Liquoristica in Toscana" a cura dell’esperto Emilio Bellatalla. Così come la consegna, avvenuta domenica pomeriggio, del premio "Tuscany Spirit Ambassador" (statua realizzata dall’artista Carlo Cipollini) a Luca Picchi, uno dei barman più noti a livello nazionale, riconosciuto da tutti come massimo esperto del Negroni, uno dei prodotti italiani più famosi all’estero, e autore del libro "Negroni cocktail. Una leggenda italiana", edito da Giunti.