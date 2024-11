XX Festival Shakespeare: la nuova edizione

Ha inizio domani, con una tre giorni di workshop con uno dei professinisti del Shakespeare’s Globe London, esponente della Royal Shakespeare Company, il XX Festival Shakespeare, che si terrà al Teatro dell’Olivo a Camaiore. Una full immersione teatrale, a cui seguiranno gli spettacoli, fino a domenica 24, a cura di Nex Artisti Versilia e che vedranno la messa in scena di spettacoli come “La bisbetica domata“, mercoledì 20 alle 21.15, in replica giovedì alla stessa ora e in mattinata, alle 10.15, “La dodicesima notte“ con la parte Kids del Next Artist, venerdì alle 10.15, “Two gentlemen of Verona“, sabato 23 alle 21.15 e “The most inspiring women in Shakespeare’s Plays“, a conclusione del festival, domenica 24 novembre, alle 21.15.