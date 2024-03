"Voglia di Perdere – L’azzardo del gioco". Come non cadere nella dipendenza Il terzo atto di "Voglia di Perdere - L'azzardo del gioco" sensibilizza sul tema del gioco d'azzardo. Promosso dalla Fondazione ETS Ce.I.S. Gruppo Giovani e Comunità di Lucca, in collaborazione con Associazione Aedo e Auser Viareggio, l'appuntamento è per il 12 marzo a Viareggio. Iniziativa inserita nel progetto "Insieme per...un passo avanti" di Auser Volontariato Viareggio per contrastare i rischi del gioco d'azzardo in età avanzata.