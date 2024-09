“Vissi d’arte“. Scatti d’autore a Villa Argentina

Arriva a Villa Argentina la mostra fotografica itinerante “Vissi d’Arte – opera omnia” di Dantès (Dante Luci). Oggi alle 11 alla presenza dell’autore e delle istituzioni si alzerà il sipario sulla rassegna fotografica che, a primavera, in meno di due mesi a Palazzo Ducale, a Lucca, ha fatto registrare la presenza di circa 4500 visitatori. (foto) L’esposizione fotografica che resterà aperta fino al 19 ottobre rappresenta l’Opera omnia del fotografo Dantés.

L’esposizione nasce per iniziativa della Provincia di Lucca e dell’associazione cultura di promozione sociale “Museo del Castagno” di Colognora di Pescaglia e ha il contributo della Fondazione Carnevale e il patrocinio della Regione Toscana.

A Villa Argentina si possono ammirare 105 fotografie fine-art in bianco e nero che illustrano come un racconto antropologico, l’attività artistica, culturale e soprattutto artigiana di donne e uomini della provincia lucchese. Dalla Garfagnana alla Versilia, passando per Lucca, la Piana e la Mediavalle del Serchio.

Fotografie che narrano la storia quotidiana di persone straordinariamente normali e ricostruiscono uno spaccato della società.

La mostra resta aperta – ad ingresso libero – il martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato con orario 9.30 – 13.30; il martedì e il venerdì 9.30 -13.30 e 15 – 18.

m.n.