Vissi d’arte Jazz. La grande musica risuona sul lago

"Ci sono solo due tipi di musica: la buona musica e tutto il resto". È una delle frasi celebri di Duke Ellington, il più grande compositore americano del ‘900. E la buona musica sarà protagonista, ancora, dopo il successo dell stagione lirica del Festival Pucciniano, sulle rive del Massaciuccoli.

Organizzata dal Comune di Viareggio, sul Belvedere di Torre del Lago debutta domani, alle 15.30, la rassegna “Vissi d’arte Jazz“. Genere che, restando nelle citazioni ellingtoniani, "è stato sempre simile al tipo d’uomo con il quale non vorreste lasciar uscire vostra figlia". L’appuntamento, ad ingresso libero, è accanto alla scultura “Myomu” di Kan Yasuda che per tutta l’estate ha impreziosito l’affaccio da cui il maestro Giacomo Puccini ha scelto di lasciarsi ispirare. Qui si alterneranno alcuni dei più noti e talentuosi musicisti locali.

La rassegna sarà aperta – come già anticipato domani alle 15,30 – con “All around Jazz” dell’Andrea Tofanelli Quartet. Con la sua tromba Tofanelli, partito dalla banda di Torre del Lago, ha già saputo deliziare le sale concerto di tutto il mondo. Seguirà, domenica 6 ottobre, il concerto “Passavo di qua...“ con Riccardo Arrighini al pianoforte e Lella Violi alla voce, percussioni ed effetti. Il calendario si completa, domenica 13 ottobre (sempre alle 15,30), con la Nico Gori “Young Lions“ 4tet, con Nico Gori al clarinetto e sax, Mario Petronzi alla chitarra, Francesco Tino al basso elettrico e Simone Brilli alla batteria. In caso di maltempo i concerti verranno tenuti all’Auditorium “Caruso” del Gran Teatro Puccini.

mdc