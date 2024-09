Visita al Rotary club. Arrivato il Governatore

Pietro Belli, neo governatore del distretto 2071 del Rotary Club, ha voluto presenziare e conoscere le attività del Rotary Club Forte dei Marmi, con una visita speciale al museo “Quarto Platano” di Villa Bertelli. Dopo l’incontro pomeridiano con tutto il consiglio direttivo così composto: Umberto Quiriconi (Presidente), Ermindo Tucci, Andrea Dianda (Vice Presidenti), Salvatore Frega (Prefetto), Mario Del Pistoia (Segretario), Antonio Izzetti (Tesoriere), Riccardo Pellini e Paolo Corchia (consiglieri) e Andrea Casali (Past President), ha incontrato anche i presidenti di commissione. E cioè Andrea Casali, Ilaria Lotti, Anna Schiaffino, Susanna Larini, Gemma Ceccarelli, parlando del futuro prossimo e dei vari eventi che il Rotary Forte dei Marmi ha in calendario per l’annata 2024/25.

Nel tardo pomeriggio, il governatore Belli ha voluto visitare il museo “Quarto Platano” di Villa Bertelli, in cui proprio il Rotary Club Forte dei Marmi è stato sostenitore. La giornata si è conclusa, in presenza del governatore, con la conviviale al Grand Hotel Imperiale di Forte dei Marmi. Belli ha voluto congratularsi con il club per il lavoro che continua a fare sul territorio e augura una buona annata al presidente Umberto Quiriconi e ai soci tutti.