Muore a 18 anni per una grave malattia, Versilia in lutto per Viola Barghetti

Viareggio, 13 dicembre 2023 – Ha combattuto, ha lottato fino alla fine. Purtroppo però la giovane studentessa del liceo artistico “Stagio Stagi” di Pietrasanta non ce l’ha fatta. Viola Barghetti, residente a Torre del Lago, è morta a 18 anni per una grave malattia che l’ha colpita all’improvviso, da nemmeno un anno.

Una tragedia che ha lasciato senza parole tutta la Versilia, da Viareggio a Pietrasanta. Figlia di Simona Lippi e del noto musicista Adriano Barghetti, Viola viene ricordata come una studentessa di talento, una ragazza solare e vivace, innamorata dell’arte, con tanti amici che le volevano bene.

Tutta la comunità si stringe in lutto per la giovane Viola. Sui social un fiume di messaggi di cordoglio scorre per la famiglia Barghetti e Lippi. Dal Carnevale di Viareggio ai gruppi politici fino alle associazioni viareggine sono tantissime le parole di cordoglio per una vita spezzata troppo presto.

"La Fondazione Carnevale si unisce con affetto e commozione alla Famiglia Lippi Barghetti per la scomparsa della giovane Viola. Un momento doloroso, grande, per l’intera città e per il mondo del Carnevale che vive con partecipazione l’ingiusto destino della vita spezzata di una giovane ragazza, di cui conserveremo vivo il ricordo. Ai genitori Adriano e Simona, alla sorella Ginevra, ai suoi amici e a tutta la famiglia giunga la nostra vicinanza”, scrive la Fondazione Carnevale.

“A volte la vita non si riesce a capire”, scrive una viareggina su Facebook. “Una tristezza incredibile, ciao Viola”, scrive un’amica.

Tantissimi i messaggi di vicinanza alla famiglia. Il gruppo del Movimento 5 Stelle di Viareggio scrive: “Questo è un giorno immensamente triste per tutti noi Versiliesi (...). Un immenso abbraccio e le nostre più sentite condoglianze alla famiglia, ai parenti tutti, alle amiche e agli amici”.