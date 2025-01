Il vincitore della Lotteria Italia vive in Versilia? “E’ un tifoso dell’Hockey”. Tutti gli indizi che portano al Forte

Versilia, 9 gennaio 2024 – Ci sono indizi che sembrano schiaccianti e non lasciano dubbi. “Avete scritto che il vincitore ha 40 anni: in realtà dovrebbe averne quasi 46, ma non vuole parlare con la stampa”. E poi il cellulare del presunto fortunato spento da due giorni e le chat dei tifosi dell’hockey Forte dei Marmi in cui non si parla d’altro. Ma poi ci sono anche i tempi declinati al condizionale, il detto e non detto, la cortina di riserbo alta un chilometro, le comprensibili bocche cucite. Morale: a Forte dei Marmi è ancora caccia a colui che dovrebbe aver vinto il primo premio della Lotteria Italia da 5 milioni di euro.

L’annuncio che la dea bendata abbia baciato la terra dei vip, lanciato nell’edizione di ieri da La Nazione, come prevedibile a Forte e dintorni è diventato l’argomento del giorno e ha catapultato l’intera Versilia in un limbo in cui con una mano si sfiora il sogno e con l’altra si resta aggrappati al dubbio visto che la cosiddetta certezza matematica ancora non c’è. Eppure i dettagli che coincidono e vanno in questa direzione abbondano. Il primo è quello legato all’autogrill di Somaglia (Lodi), località che dalle nostre parti era sconosciuta fino a due giorni fa ma che potrebbe diventare indimenticabile.

È lì che sabato sera è stato comprato il biglietto da 5 milioni di euro ed è lì che la sera stessa hanno fatto tappa alcuni dei circa 50 tifosi rossoblù dopo aver seguito la gara di campionato a Lodi, terminata purtroppo con una sconfitta per i versiliesi. A suggerire di acquistare i biglietti era stato un tifoso di vecchia data. “All’autogrill si vince sempre, prendete un po’ di biglietti”, ha detto infatti al resto della comitiva. E il presunto vincitore gli ha dato retta comprando diversi biglietti, dei quali ne ha distribuiti quattro a coloro che avevano messo una quota, mentre gli altri li ha tenuti per sé.

Il secondo dettaglio è quello che ha mandato in tilt i telefoni dei tifosi rossoblù nel momento in cui il conduttore Rai Stefano Di Martino ha annunciato in diretta i biglietti vincenti. Il numero finale del biglietto da 5 milioni di euro è prossimo agli altri in possesso dei tifosi e acquistati dal presunto vincitore. Una semplice coincidenza o un’altra prova che la buona sorte si è tuffata proprio in quel lotto di biglietti regalando sogni e sorrisi in terra fortemarmina? Il terzo dettaglio è quello di cui abbiamo parlato in apertura: gli amici e le persone più vicine al fortunello dicono che non riescono a parlare con lui da almeno due giorni perché ha il telefono staccato o nel migliore dei casi non risponde. Vale come sopra: è un comportamento anomalo e inconsueto che confermerebbe la volontà di schivare qualsiasi contatto per metabolizzare l’incredibile vittoria oppure è un depistaggio creato ad arte per alimentare la curiosità altrui?

E così pure il quarto dettaglio, misterioso al pari dei precedenti. Gli altri tifosi che hanno sentito il bisogno di contattare il nostro giornale per precisare la sua età, sottolineando che “non ne ha 40 come avete scritto, ma quasi 46”, è un’altra cosa che fa pensare e legittimerebbe la presenza, tra di loro, di colui che sta vivendo la svolta della vita. Più altri elementi arrivati nella giornata di ieri alla spicciolata, tra il cui il fatto che si tratterebbe di una persona che vive con la famiglia e lavora sul territorio.

“Un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova”, diceva Agatha Christie. Scomodare la celebre citazione dell’altrettanto celebre scrittrice è quasi un obbligo, perché sono davvero tanti gli elementi che fanno pensare al tifoso dell’hockey Forte dei Marmi che ha vinto 5 milioni di euro, il premio più ambito dagli italiani che hanno giocato alla Lotteria Italia. Manca la certezza assoluta che al momento è in mano all’unica persona consapevole dell’esito della lotteria: il vincitore. A Forte dei Marmi si dicono convinti che sia uno di loro e che se fosse vero la sconfitta dei rossoblù a Lodi, ma anche gli scudetti vinti negli ultimi anni, in confronto sono briciole. Per questo nessuno si stupisce del silenzio che è piombato da quella famiglia, che sicuramente non uscirà mai allo scoperto perché una cosa così è troppo grande per essere resa pubblica. D’altro canto anche lo scetticismo è consistente e impone una certa prudenza, senza troppi salti nel buio né slanci al di là dell’ostacolo. Resta un fatto indiscutibile: nella calza destinata a Forte dei Marmi la Befana quest’anno si è divertita parecchio. Soltanto aprendola sapremo se al suo interno c’è la sorpresa più dolce del mondo oppure un pezzo di carbone che toglierà sogni e illusioni.

Daniele Masseglia