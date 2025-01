La caccia al biglietto milionario. Gli indizi portano a Forte dei Marmi. Il vincitore potrebbe essere un tifoso

Magari si tratta solo di una bufala creata ad arte per sollevare qualche tonnellata di curiosità. Del resto basta poco: un messaggio ad hoc sui telefoni e il gioco è fatto. Ma se fosse vero allora c’è una persona che dovrà essere ringraziata per aver portato in Versilia il premio più ambito lanciando ai propri amici la proposta di acquistare un biglietto durante la sosta all’autogrill. Non uno qualsiasi, ma il primo premio assoluto da 5 milioni di euro. A cullare questo sogno da mille e una notte è tutta la Versilia. O meglio, è tutta Forte dei Marmi, dove da lunedì i telefoni non fanno che squillare perché la voce che il fortunato vincitore sia fortemarmino ha ormai raggiunto centinaia di case ed è incontenibile.

L’identikit c’è già: si tratterebbe di un 40enne tifoso dell’hockey Forte dei Marmi che sabato scorso si è fermato all’autogrill di Somaglia (Lodi) mentre tornava a casa dopo aver assistito alla sfortunata trasferta dei rossoblù in casa del vittorioso Lodi. In paese sono in tanti a dirsi sicuri che la dea bendata abbia baciato proprio lui, il quale però si è reso irreperibile e non risponde più al telefono. Un comportamento che non fa che alimentare dubbi, che fa pensare a un comprensibile riserbo per mantenere la notizia il più segreta a riservata possibile. E che forse ha già fatto scorta di sali minerali per riprendersi da quel semplice gesto che potrebbe avergli regalato la svolta della vita. Insomma, la caccia al super fortunato è ufficialmente partita e si attendono solo conferme.

A sognare è una comunità intera, dai parenti dell’uomo fino ai tifosi del Forte dei Marmi che mai avrebbero pensato alla metamorfosi di una serata finita male in campo e meravigliosamente bene alla cassa di un autogrill. Sabato scorso, complessivamente, erano una cinquantina i fans che con mezzi propri si sono mossi in direzione Lodi per seguire la squadra rossoblù di hockey. Di questi una quarantina sono partiti da Forte, gli altri invece sono i tifosi gemellati di Massa, Valdagno e Scandiano.

Durante il viaggio di ritorno uno dei tifosi ha suggerito ai suoi compaesani di fermarsi in autostrada per acquistare i biglietti della Lotteria Italia. "Dicono che si vince sempre all’autogrill!" è stata l’arma di convinzione. E così, sempre in base al racconto che si è diffuso a macchia d’olio a Forte e dintorni, il 40enne avrebbe comprato diversi biglietti, di cui quattro per altre persone mentre gli altri li ha tenuti per sé. Quando il conduttore Rai Stefano Di Martino ha annunciato i numeri vincenti qualcuno a Forte è saltato dalla sedia perché il numero vincente farebbe parte del lotto di ticket comprati dal 40enne. Sognare è lecito.

Daniele Masseglia