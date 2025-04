Il Giardino dell’Iris riapre il 25 aprile con fioriture spettacolari e uno spazio tutto nuovo

Firenze, 24 aprile 2025 – Come da tradizione, il Giardino dell’Iris di Firenze riapre le sue porte il 25 aprile, offrendo ai visitatori la possibilità di ammirare le straordinarie fioriture di questa pianta simbolo della città. Il giardino botanico, situato a ridosso del piazzale Michelangelo e affacciato su una delle viste più suggestive di Firenze, sarà aperto fino al 20 maggio, ogni giorno dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso alle 17.30). L’ingresso è gratuito, con offerta libera.

La novità di quest’anno è l’ampliamento del giardino, che per la prima volta nella sua lunga storia si estende grazie a uno spazio aggiuntivo di 3.500 metri quadrati messo a disposizione dal Comune di Firenze. Il nuovo settore sarà dedicato a nuove aiuole, prati e un’area didattica, reso possibile anche dal finanziamento triennale stanziato dalla Fondazione CR Firenze. “Non avevamo più spazio fisico per ospitare le nuove collezioni di iris ibridate – spiega Vincenzo Corti, presidente della Società Italiana dell’Iris –: l’ampliamento è per noi molto importante e siamo per questo grati al Comune di Firenze e alla Fondazione per il sostegno”.

Dal 5 maggio, inoltre, il giardino si animerà con l’attività della giuria internazionale che valuterà le iris in gara per il 67° Concorso Internazionale, uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati e dagli ibridatori. I rizomi, provenienti da tutto il mondo, vengono coltivati per tre anni dai volontari del giardino prima di essere giudicati. La cerimonia di premiazione si terrà sabato 10 maggio alle ore 11, nella sala di Firenze Capitale a Palazzo Vecchio.