Villa Elena apre spazi. Aperitivi e temporary

La bellissima ex pensione Villa Elena, venduta nel dicembre scorso, sarà rilanciata nella stagione 2025. nel frattempo diventa contenitore di aperitivi e originale punto vendita. La dimora ottocentesca sul viale Morin infatti è stata rilevata dai Pinzauti, imprenditori fiorentini che con Leo France producono bigiotteria e accessori per i più grandi brand della moda (e che già da qualche anno hanno acquisito il bagno Santa Maria): loro hanno investito della complessa ristrutturazione l’architetto Michele Bönan che ha già firmato il progetto del Portrait di Milano, oltre che di vari hotel del gruppo Ferragamo, la Torre del Gallo a Firenze e, a Forte dei Marmi proprio il Santa Maria e il Caffè Principe. Visto che le camere sono interessate da una capillare opera di riqualificazione e per questa stagione non potranno essere dunque utilizzate, Villa Elena per l’estate 2024 ha cambiato pelle per aprirsi maggiormente al pubblico. La proprietà infatti ha voluto ripulire il giardino per ospitare – il sabato sera – aperitivi e cene in quello spazio di fortissimo sapore. Invece nella veranda ecco il temporary shop di Offfi, negozio milanese di fiori gestito da Mario Nobile che fino all’8 settembre proporrà piante, bouquet e allestimenti floreali di livello. La storia di Villa Elena è affascinante: fu Edgar Kurz a costruire quella bellissima casa che fu ampliata nel 1907. La trasformazione fu voluta dai Czeczott, una famiglia di nobili origini con possedimenti in Russia ma trasferitasi in Italia nel 1924 in seguito alla rivoluzione. Infatti nel 1907 avevano comperato una villa per venire in vacanza in Italia e – date le circostanze – nel 1925 decisero di convertirla in albergo e aprirono la pensione Villa Elena a conduzione familiare.

Francesca Navari