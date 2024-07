Vico dei miracoli: il filosofo a 360°. Marcello Veneziani e il suo romanzo. In dialogo con il pubblico di Forte

La vita di Giovan Battista Vico, forse il più importante filosofo della tradizione italiana, narrata come in un romanzo dove ogni dettaglio è veritiero. Sarà lui, nel libro di Marcello Veneziani “Vico dei miracoli, edito da Rizzoli, il protagonista del nuovo appuntamento di Parliamone in Villa 2024, in programma oggi alle 18 nel Giardino dei Lecci di Villa Bertelli.

Marcello Veneziani, che proviene proprio da studi filosofici e ha alle spalle la pubblicazione di innumerevoli saggi e collaborazione con molti settimanali e quotidiani italiani, come La Stampa, Il Messaggero, in dialogo con il conduttore degli incontri Enrico Salvadori, racconterà la figura di Giovan Battista Vico, al centro del libro e dell’incontro, con il piglio del cantastorie e la precisione dello storico. Una lunga, appassionata frequentazione consente a Veneziani di muoversi con disinvoltura, spesso con divertimento, ma mai con superficialità, tra le vicissitudini di un uomo grande e singolare e la complessità della sua opera. Fa da sfondo alla narrazione una Napoli vivacissima, tra teatri, giochi, devozione, musica e magia, ma anche la Napoli illuminista che deride e condanna alla solitudine l’autore della Scienza nuova. Il sottotitolo del libro è “Vita oscura e tormentata del più grande pensatore italiano” e traccia un lavoro che è un caso unico nel panorama della letteratura italiana contemporanea: una narrazione colta e originale che rinnova la grande tradizione del romanzo storico del Novecento.

Marcello Veneziani nello scrivere vita, morte e miracoli di Vico ha subito un processo di identificazione, a tal punto da parlare, pensare e scrivere in napoletano.

Come ci ricorda lo stesso autore, "Vico si pone al crocevia della cultura mediterranea: fonda il pensiero della storia, nutre la filosofia con la filologia, intuisce le origini favolose e poetiche dell’umanità, intreccia ragione e fantasia, tradizione e modernità, visione cristiana e visione classica della storia, disegna una teologia civile, risale alle fonti della religione e infine ritrova nelle vicende umane, storiche e mondane, la traccia di Dio e della Provvidenza".

