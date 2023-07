Vicenda Nexive, Viareggio chiude con transazione, ICare recupera 1,28 mln €

Si è chiusa nei giorni scorsi la partita con Nexive, società a cui era stato affidato il recapito degli accertamenti ai cittadini entro fine del 2018. La vicenda era articolata in due binari paralleli: l’inadempimento di Nexive verso ICare, con la società in house del comune di Viareggio come legittimo creditore; e la parte che vedeva come protagonista il Comune, che a sua volta chiedeva ad ICare i tributi non riscossi.

"Voglio esprimere tutta la mia soddisfazione nell’annunciare che tutta la vicenda legata a Nexive si è risolta – ha spiegato l’assessora al bilancio Laura Servetti (nella foto) –; per risolvere tutti i disastri e i problemi emersi in questi anni, abbiamo lavorato a Natale, a Capodanno, nei festivi. Siamo riusciti a rispettare ogni scadenza e alla fine abbiamo vinto, perché in questi giorni il contenzioso verrà chiusa con una transazione. In questo modo, rientriamo in possesso di una cifra importante".

"Il risultato è merito esclusivo della gestione della società – continua Servetti –; del lavoro fatto dal cda di ICare beneficia tutto il Comune". La vicenda risale al 2017: a Nexive veniva contestato il mancato recapito di 266 atti utili per il recupero del credito che, in seguito, ICare era stata costretta ad annullare. Il danno era stato calcolato in circa un milione e 280mila euro relativamente ai tributi non incassati.

RedViar