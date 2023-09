Viareggio: ruba uno zaino e aggredisce gli agenti, nei guai un 25enne

Viareggio (Lucca), 9 settembre 2023 – Rapina impropria, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. A finire nei guai è stato un giovane di 25 anni, accusato di aver rubato uno zaino in un negozio del centro e, una volta fermato dopo un inseguimento, aver aggredito gli agenti, uno dei quali è stato costretto a ricorrere alle cure mediche al pronto soccorso dell'ospedale Versilia.

È accaduto ieri sera attorno alle 18 in centro a Viareggio: la titolare del negozio ha provato a seguire il ladro che si stava allontanando verso la vicina pineta e poi lo ha indicato agli agenti. L'inseguimento, iniziato in viale Capponi si è concluso in viale Carducci, quando i poliziotti sono riusciti a bloccare il 25enne, che li ha aggrediti nel tentativo di scappare.

Dopo una breve colluttazione il giovane, di nazionalità marocchina e irregolare in Italia, è stato ammanettato e condotto in commissariato dove è stato identificato e trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa dell'udienza di convalida che si terrà presso il Tribunale di Lucca.