"VIAREGGIO: L’Ambito Turistico non Funziona, Baldini Chiede Incontro"

"L’Ambito turistico in versilia non funziona". Lo sostiene il consigliere regionale della Lega Massimiliano Baldini che annuncia un incontro con le categorie economiche e le amministrazioni. "Gli operatori turistici – dice Baldini – lamentano la necessità di un cambio di marcia per far fronte alla concorrenza delle altre località di villeggiatura italiane e straniere. Fra i temi più urgenti, a mio avviso, c’è l’ambito turistico che in Versilia è stato costituito solo da pochi anni, ultimo in Toscana, e che oggettivamente funziona poco, non coinvolge le categorie attraverso la sua consulta che non si riunisce e quindi necessita di essere rivisto sia nel suo funzionamento che riguardo alle modalità di allocazione delle risorse ed anche sotto il profilo delle regole". Baldini ha intenzione di chiedere un incontro formale con tutti i rappresentanti delle categorie economiche e con le istituzioni a cominciare dal sindaco di Forte dei Marmi, Bruno Murzi, capofila dei comuni versiliesi in sede di ambito turistico. "La sensazione, molto diffusa purtroppo - prosegue Baldini – è che l’ambito turistico non sia mai riuscito a coinvolgere a pieno gli imprenditori che operano sul territorio e che sono una parte insostituibile per fornire proposte e soluzioni ai problemi, finendo per limitarsi a strumento di mera valutazione interna e di raccordo fra i soli sindaci, perdendo cosi’ non poche opportunità".