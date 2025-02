"Viareggio in maschera" data alle stampe. La rivista ufficiale amata dai collezionisti

Ha un taglio spiccatamente fotografico l’edizione 2025 di "Viareggio in Maschera", la rivista ufficiale del Carnevale che da ieri è disponibile per l’acquisto. A curare l’opera in qualità di direttore è ancora una volta l’esperto di comunicazione della Fondazione e ricercatore specializzato nella storia del Carnevale Andrea Mazzi. "Anche quest’anno – spiega – la nostra rivista ufficiale racconta il mondo del Carnevale a 360 gradi: dallo sviluppo delle opere in concorso fino agli eventi collaterali, passando per la musica, gli approfondimenti storici e i ricordi dei personaggi che hanno fatto grande questo mondo". In copertina c’è un acquerello di Uberto Bonetti che, a livello cromatico, va un po’ in controtendenza rispetto al recente passato: dominano colori pastello "che richiamano l’estate – spiega la presidente Marialina Marcucci – e che ci ricollegano idealmente alla bella stagione. Abbiamo volutamente scelto un approccio più emozionale e romantico".

Il racconto per immagini, firmato da oltre venti fotografi, si articola in due direzioni: "Il ’dietro le quinte’ è in bianco e nero – spiega ancora Mazzi – mentre le foto delle sfilate irrompono con una vera e propria esplosione di colori". Nella rivista inoltre si raccontano le quattro mostre collaterali (quella sulla satira alla Gamc, sugli animali a Villa Argentina, sulla musica a Villa Paolina e l’omaggio a Lippi Francesconi al Museo della Cittadella) e si celebrano due ricorrenze secolari: i cent’anni dalla nascita di Silvano Avanzini e il secolo di vita della cartapesta grazie a Tono D’Arliano. E non poteva mancare un ricordo emozionante al re della risata che ci ha lasciato da poco, Claudio Morganti.

DanMan