Viabilità alla Cittadella. Il "veto" di Anas sta bloccando il piano

I piani di ampliamento per la Cittadella del Carnevale, con la nascita di un parco pubblico tematico e di un parcheggio nei terreni adiacenti agli hangar per cui il consiglio comunale ha votato lunedì, all’unanimità, il vincolo preordinato all’esproprio, ripropone inevitabilmente anche il tema della viabilità, con la ridistribuzione degli accessi. Fondamentale, come la riorganizzazione delle aree di sosta, per uno sviluppo reale della zona che, oltre alla casa del Carnevale, accoglie il supermercato Coop, la farmacia, una parafarmacia, studi medici e un centro prelievi, in questi mesi allestito dall’Asl anche come centro vaccinale per l’area della Versilia.

Proprio per agevolare il traffico, soprattutto la mobilità dolce, Unicoop Tirreno presentò al Comune una proposta di progetto per la realizzazione di una nuova viabilità intorno al centro commerciale, concretizzato in un accordo siglato con il Comune di Viareggio nel novembre del 2020.

L’accordo prevedeva una rotatoria e un nuovo tratto di strada di via Santa Maria Goretti con una seconda rotonda di smistamento e sottopasso, dove realizzare una corsia preferenziale per le biciclette.

L’amministrazione dal canto suo si impegnava a trasformare il tratto Anas della Variante Aurelia, interposto tra la rotatoria di progetto e quelle attualmente esistenti all’incrocio di viale Einaudi e la via Aurelia, in viabilità di scorrimento ad una carreggiata, consentendo eventualmente dalla stessa viabilità direttamente l’accesso anche alla parte retrostante il fabbricato di proprietà della società, al fine di agevolare lo scarico delle merci.

Sono passati quattro anni e di quell’accordo, che all’epoca prevedeva opera per circa 2 milioni di euro, si sono perse le tracce. Tracce che, anche in virtù delle ambizioni di crescita della Cittadella, con il nuovo parco, abbiamo cercato di ripercorrere. Scoprendo però che il progetto è fermo "perché – spiegano dagli uffici Unicoop – non è al momento condiviso da Anas". Nonostante il veto della società che si occupa di infrastrutture stradali, né Unicoop né il Comune hanno comunque alzato bandiera bianca. "L’accordo c’è, e – proseguono dagli uffici di Unicoop – con l’amministrazione di Viareggio stiamo lavorando per giungere ad una soluzione condivisa". Anche da Anas.

Martina Del Chicca