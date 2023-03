Via XX settembre si ribella "E’ un cantiere lumaca"

"Lavori al rallentatore in via XX settembre, tra via Pucci e via Veneto: di questo passo non si riuscirà ad avere la strada pronta entro l’estate". Lo sostengono i vertici locali di Fratelli d’Italia che hanno fatto proprie le lamentele dei residenti della zona che da tempo stanno vivendo una situazione di forte disagio.

"Parcheggi introvabili, anziani praticamente bloccati in casa perché non riescono a muoversi in sicurezza. Una situazione davvero difficile da sopportare a lungo. Questi interventi stradali – dicono – erano assolutamente necessari e attesi da anni ed è solo un bene che si stiano realizzando, ma non si riesce a capire come mai i tempi di esecuzione siano così lenti e dilatati". Fratelli d’Italia rimarca che il cantiere è fermo "sebbene vi siano ancora tre mesi di lavoro da fare. Il problema – proseguono i rappresentanti di Fratelli d’Italia – è la lentezza generale con cui è stato impostato tutto l’operato. Non è accettabile che non si riescano a concludere questi interventi di rifacimento e risanamento del manto stradale prima del grande caldo e del flusso turistico. La nostra domanda è: a questa velocità, quand’è che Viareggio sarà ancora più bella, come dice l’amministrazione comunale nei suoi slogan?".

Fratelli d’Italia Viareggio chiude il suo intervento con una richiesta ben specifica: "Chiediamo all’amministrazione comunale che si attivi per una presenza di operai più continuativa e costante in cantiere e un numero maggiore di squadre operative in modo da accelerare i tempi di realizzazione del manto stradale. E’ un atto doveroso nei confronti di tutti i cittadini residenti di via XX settembre che hanno dimostrato finora una grande pazienza e senso civico".

red.viar.