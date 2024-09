Via Vico completata. Presto il cantiere

Sarà completata la riqualificazione della via Gian Battista Vico, la principale strada di accesso al paese per i turisti provenienti dall’uscita autostradale “Versilia” e quindi biglietto da visita per l’intero paese. Infatti a breve è previsto l’avvio del cantiere per completare lo scorrimento nel tratto compreso tra il nuovo parcheggio scambiatore e la via XX Settembre, così dando continuità al percorso in parte rivisto. Il progetto prevede la

sistemazione della carreggiata, ciclopista, nuova illuminazione e aree verdi a corredo, rifacimento degli attraversamenti, in continuità con la porzione già terminata. Una trasformazione in parte avviata un paio di anni fa con la volontà del sindaco Bruno Murzi e del delegato ai lavori pubblici Enrico Ghiselli che, insieme agli uffici di competenza, hanno lavorato con impegno e determinazione al progetto, preceduto dalla convenzione con Società Autostrade Tosco Ligure che ha concesso al Comune la cessione in comodato dell’area lungo la via Gian Battista Vico (circa poco più di un chilometro di lunghezza). I lavori avranno una durata di circa tre mesi e saranno eseguiti senza modificare la viabilità, salvo il restringimento della carreggiata ed eventuali sensi unici alternati in occasione di lavorazioni particolarmente complesse.