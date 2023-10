Vetrina su "Alfabeto Artigiano". Al Mediceo di scena la creatività

Alla scoperta dell’imprenditoria fatta con la genialità nelle mani. Prende il via domani alle 17 a Palazzo Mediceo la dodicesima edizione di Alfabeto Artigiano. Organizzato dalla Cna di Lucca, in collaborazione con Fondazione Terre Medicee e Comune, l’evento è una importante ricognizione sull’artigianato d’eccellenza, in un forte dialogo fra arte, artigianato artistico e design. Nata come “Le Mani eccellenze della Versilia” per valorizzare l’artigianato artistico del marmo, negli anni si è trasformata in una vera e propria mostra d’arte con diverse espressioni artigiane che tiene conto della creatività espressa da questa terra. Un calendario ricco di iniziative farà poi da corollario alla mostra (aperta gratuitamente il sabato e la domenica con orario 10-13 e 16-20) fino all’ 8 ottobre. Si inizia domenica 24 alle 17, con la visita guidata alla mostra: cicerone d’eccezione l’artista, designer e architetto francese Nicolas Bertoux, che partecipa ad Alfabeto Artigiano con il progetto Kart-one, in cartone 100% riciclato. Un’altra iniziativa in calendario è prevista per domenica 8 ottobre alle 16.30 e sarà la chiusura di Alfabeto Artigiano con le scuole partecipanti alla mostra che proporranno una sfilata di moda. Quest’anno oltre all’istituto Don Lazzeri-Stagi e all’Isi Marconi sarà presente l’Istituto Professionale per la moda Civitali di Lucca. In questa occasione la scuola di Estetica ImparaOra di Lucca si occuperà del trucco e delle acconciature. Un ulteriore prolungamento di Alfabeto Artigiano sarà anche l’evento – a cura dell’Associazione Ville Borbone e Dimore Storiche in Versilia – di sabato 14 ottobre, alle 17, nella sede della Pro Loco di Seravezza, che vedrà la relazione di Tiziana Di Pierantonio sulla storia della moda e del costume in Europa dal 1800 alla mitica Cocò Chanel. Occasione in cui sarà possibile vedere in esposizione alcuni abiti e corsetti dell’epoca.