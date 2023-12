Verso S. Silvestro. Il teatro si veste d’arte e magia

Arte, teatro e magia per salutare il 2023. Sarà l’arte, per piccoli e grandi spettatori, a farla da padrone dell’ultimo fine settimana del 2023 a Pietrasanta. Oggi alle 17, la Sala dell’Annunziata ospiterà “Polvere nera. Un’avventura esplosiva”, spettacolo teatrale per bambini (età consigliata da 8 anni in poi) ambientato nella Cina medievale e tratto dall’omonimo romanzo di Miriam Dubini: a portarlo in scena gli attori della compagnia Coquelicot Teatro, con Marica Bonelli e Chiara Sale.Domani ancora nella Sala dell’Annunziata, alle 17, arriva la “Magia in Biblioteca”, con il mago Stefano de “I Senza Nome” che si esibirà in giochi di illusionismo, giocoleria e animazioni “a misura di famiglia”. Ingresso libero fino a esaurimento posti. Nelle sedi espositive del centro storico, infine, proseguono le mostre “Orizzonti Essenziali” nella Sala del San Leone, “Cime di Marmo – I misteri della luce” alle Grasce, “Invisible Cities” in sala Putti; la “Mostra del Giallo Mondadori” in sala del Capitolo; “Le idee geniali” all’interno della chiesa di Sant’Agostino, “Exploring the Ego of Times” al museo archeologico; il murale di Tano Pisano “La mia Guernika”, lungo via Sant’Agostino e l’esposizione di presepi artigianali “Il Natale nelle piccole cose”, nel Battistero del Duomo. Informazioni sugli orari di apertura nella sezione “Eventi” dei sito del Museo dei Bozzetti. Dove non diversamente specificato, le iniziative si intendono a ingresso libero e gratuito.

Nella foto da sinistra Nicola Nuti, Antonio "Tognini e Massimi D’Aiuto.