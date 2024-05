Verso la salute. Movimento è prevenzione

Si terrà oggi la 2° Camminata del Cuore, organizzata da SEI Versilia aps, FarmaCity iCARE, Città di Viareggio e CCN Passeggiata di Viareggio con il patrocinio della Regione Toscana. 10 km di passeggiata per promuovere il movimento come strumento di prevenzione per la salute psico-fisica e parlare di inclusione, che ha riscosso successo in termini di adesioni.

Oltre alla camminata, l’evento prevede interventi di specialisti e check up gratuiti, come il test della glicemia in collaborazione con il reparto di Diabetologia dell’Azienda USL Toscana Nord-Ovest, Croce Rossa e Associazione Diabetici Versilia. In più, tutti gli iscritti riceveranno la t-shirt dell’evento e un carnet di valutazioni medicosanitarie e test preventivi da poter svolgere gratuitamente o a prezzo calmierato in loco e/o nelle settimane successive. Il carnet, del valore di oltre 300 euro, è stato messo a punto in collaborazione con FarmaCity, Centro Medico Specialistico Versilia e Croce Verde di Viareggio. L’evento si aprirà nel pomeriggio in Piazza Mazzini, dove sarà allestito il Villaggio. Dopo il riscaldamento muscolare, alle 17 prenderà il via la camminata vera e propria con in testa le onlus del territorio e lo scenografico Cuore di cartapesta di Matteo Raciti.

La passeggiata ludico-sportiva si svilupperà su 10 km verso la Darsena e la Pineta di Levante con passaggio sui sentieri del Parco San Rossore, per poi rientrare sul celebre Lungomare con edifici in stile liberty e tornare in Piazza Mazzini per godersi una merenda salutare al calar del sole.