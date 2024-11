Versiliana tutto l’anno. Eventi già da dicembre. Sos per nuove idee

La Versiliana lancia un appello alle menti creative del territorio affinché diano il loro contributo per consentire al polmone verde di Fiumetto di offire eventi tutto l’anno in modo da arricchire il palinsesto invernale in partenza già il prossimo mese. Trasformare la Versiliana in un luogo vivo e pulsante anche nei mesi più freddi: è questo infatti l’obiettivo della nuova presidente Paola Rovellini, che a breve presenterà il calendario di iniziative di ampio respiro ma che è intenzionata a coinvolgere anche le realtà locali.

Un appello rivolto alle associazioni culturali e sportive, scuole e università, scuole di danza, di musica o teatro, aziende, attività, collettivi artistici e molto altro. A chi proporrà idee innovative e accattivanti sarà offerta la possibilità di utilizzare gli spazi all’aperto (e non solo) per animare la Versiliana anche nei mesi di bassa stagione. "Crediamo che la Versiliana abbia le carte in regola per iniziare fin da subito ad essere un motore di destagionalizzazione – spiega la presidente – e diventare un centro pulsante di attività anche fuori dal periodo estivo. Vogliamo per questo avviare una collaborazione strategica con le realtà locali affinché la Versiliana sia non solo un luogo di spettacoli, mostre e incontri estivi, ma anche un simbolo di aggregazione e crescita continua per tutta la comunità". Per concretizzare questa visione, pertanto, è stata attivata un’apposita casella e-mail ([email protected]) che fungerà da collettore per tutte le proposte provenienti dal territorio che saranno successivamente valutate. Attraverso questo canale, chi vorrà farsi avanti potrà inviare le proprie idee e i propri progetti all’attenzione di Giorgio Cardellini, vice presidente della Fondazione Versiliana, il quale curerà i rapporti con le realtà del territorio. "È un’occasione unica – conclude Rovellini – per partecipare alla creazione di attività che riflettano l’identità e le eccellenze del territorio, rendendo questo luogo vivo e vitale anche nei periodi meno convenzionali".