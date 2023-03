Versilia, sbarca l’Antico Vinaio: schiacciata con ricetta segreta e sala riservata

Tommaso Mazzanti, volto dell'Antico Vinaio

Forte dei Marmi (Lucca), 22 marzo 2023 – "Bada come la fumaaaa!". Tommaso Mazzanti, l’imprenditore-influencer fiorentino re delle focaccine farcite, è pronto ad aprire il lounge "All’Antico Vinaio" nel fondo dell’ex Trattoria Dulè in piazza Garibaldi.

L’opening è fissato per sabato ma venerdì sera è previsto già un evento privato – rigorosamente su invito – per mostrare in anteprima il locale, che nel suo format si discosta dagli altri 20 sparsi tra Italia e America.

E così Mazzanti, con alle spalle un fatturato da capogiro (23 milioni nel 2022) si appresta a sbarcare nel glitterato paese delle vacanze chic.

Emozionato?

"Assai, perchè questo 18° store sarà davvero il nostro fiore all’occhiello. Nel 2023 ho programmato il punto vendita a Los Angeles e Forte dei Marmi, ma quest’ultimo sarà davvero particolare. Tengo molto a questo luogo che frequento da quando sono nati i miei figli: vado in spiaggia al bagno Angelo e mi sento lusingato ad essere presente in un paese pieno di griffe roboanti. E poi percepisco tanta trepidazione attorno a questa inaugurazione".

Da cosa se n’è accorto?

"Un bel termometro sono i social che hanno visto impennare i numeri quando si parla di Forte dei Marmi. La gente mi incontra in paese, mi ferma e mi fa i complimenti chiedendomi informazioni. La cosa mi diverte e mi imbarazza. Addirittura all’apertura del negozio di Hollywood c’erano tanti italiani che mi hanno detto: ’Se verrò in Versilia passerò a trovarti’".

Sabato sono previsti personaggi ospiti?

"Chiamerò il mio socio degli store americani, Joe Bastianich: se sarà in Italia potrebbe passare. Sono tanti i volti noti ormai diventati amici che sicuramente verranno all’Antico Vinaio al Forte durante l’estate".

Anticipazioni sul nuovo locale?

"Sarà il più esclusivo di tutti, fuori dai canoni degli altri 19 punti vendita dove serviamo schiacciate col format take away. Questo, assieme a quello di Torino, sarà uno dei negozi più grandi, con sedute interne e una sala riservata. Resterà poi l’ampia veranda esterna dove sarà più piacevole gustare le nostre focaccine. Avrò un banco da lavoro tutto mio, dove il legno sarà intervallato dal marmo locale, con un corner-show dove sarò presente tutta la stagione preparando in diretta le farciture con performance particolarissime. Altra particolarità di Forte dei Marmi sarà la proposta gastronomica: oltre alla scelta di 37 diverse focaccine, con infinite varianti, ci sarà una ricca carta di vini e una selezione altissima di salumi e formaggi per presentare anche taglieri".

Dedicherà un focaccina a Forte dei Marmi?

"Già fatto. Ma la ricetta la tengo ancora segreta".

Posti di lavoro?

"Al momento ho impiegato una decina di persone, a cui affianco 3-4 elementi itineranti ed esperti che mi aiutano nelle aperture. La previsione è di arrivare a circa 30 assunzioni per l’estate, il doppio rispetto agli altri store in Italia. Ho scelto persone locali per radicare i nostri collaboratori ma anche per restituire a mio modo qualcosa al territorio che mi ospita. Anche nella realizzazione degli ambienti ho voluto materiale locale e professionalità di zona: gli interni sono stati seguiti infatti dai Magazzini Bracchi. Per lo stesso motivo vorrei davvero tenere aperto tutto l’anno".