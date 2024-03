Versilia C5 Avanti tutta

VIAREGGIO

Forse è arrivato persino il momento di non far più gli scongiuri. Il Versilia C5 è vicinissimo, praticamente lo sta già toccando, al titolo di campione di serie C1. Contro lo Sporting Tau Futsal è arrivato un successo, per 9-4, che profuma già di serie B. Alla tripletta di Tintori e alla doppietta di De Angeli, si aggiungono i singoli di D’Onofrio, Cattani e del brasiliano Pitondo. "Successo netto e senza particolari patemi – commenta Matteo Paperini –. Nel prossimo turno saremo di scena a Firenze e, con 10 punti di vantaggio, con il Futsal Torrita impegnato nel difficile trasferta di Massa chissà che non possa già arrivare la festa promozione. Sarebbe il giusto premio ad un campionato straordinario". Classifica: Versilia C5 63; Futsal Torrita 53; Monsummano C5 50; Città di Massa C5 47; San Giovanni C5 46; Alberino 40; Sporting Tau Futsal 35; Ibs Le Crete 30; La 10 Soccer 27; Verag Villaggio C5 26; Virtus Calcio Poggibonsi 23; Five to Five e Deportivo Chiesanuova 16; Gf Rione C5 e Firenze C5 12.

Coppa Italia. Non riesce l’impresa al Versilia C5 che dopo lo 0-3 dell’andata perde anche il ritorno contro i lombardi della Real Sesto 7-4, fallendo così la qualificazione alla Final Four di Coppa Italia Serie C in programma il 24 e il 25 marzo. Una punizione eccessiva per i versiliesi che erano stati avanti prima 2-0 e poi 3-1. Gambino, Tintori e Bertoldi illudono. A segno nella ripresa ancora Tintori.

Giovanili. La Under 19 del Versilia C5 vince 3-2 contro Scintilla 1945. Doppio Gigliotti e singolo di Polloni. La Under 11 perde 8-5 contro il Tau Futsal. Vana la tripletta di Corfini, così come la doppietta di Turi.

Serie C2. Finisce 6-6 tra Quattrosquadre Futsal e Massarosa C5, al termine di una partita da montagne russe. Il primo tempo si chiude sul 2-2, poi il Massarosa allunga sul 4-2 ma subisce la reazione locale tanto da andare sotto 6-4. A 5’ dalla fine sembra finita ma arriva la reazione, che porta al pareggio proprio all’ultima azione. Alla tripletta di Tonelli e alla doppietta di Polloni, si aggiungono i singoli di Paolicchi e Pagano. "Una bella dimostrazione di forza mentale e voglia di non mollare mai – commenta Daniele Panconi –. Abbiamo sicuramente gestito male il doppio vantaggio, ma reagito da squadra nel momento di massima difficoltà". Classifica: San Frediano e Futsal Lucchese 56; Quattrosquadre 47; Futsal Viareggio e Cus Pisa 46; Futsal Massa 43; Massarosa C5 42; Margine Coperta 33; Montalbano Cecina 24; Scintilla 1945 23; Secur Job e Elba’97 21; Toringhese C5 16; Atletico Viareggio 8; Giovani Granata Monsummano 7.

Sergio Iacopetti