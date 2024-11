Ventidue lotti nel piano alienazioni. Tre terreni già richiesti dai privati

Ventidue lotti di terreni vengono proposti in vendita dal Comune nel 2025. Tra i beni non ci sono pertanto edifici ma si tratta per lo più di aree verdi valutate dall’amministrazione comunale come prive di funzione strategica: quella di maggior valore è in via Viner (ampio 1805 metri quadrati per 1 milione) ma sono nel piano delle alienazioni anche – per citarne alcuni – lotti in via Raffaelli (660mila), Donati (690mila), Togliatti (435mila), Ariosto (550mila), Giulio Cesare (410mila), XX Settembre (920mila), due in via Vanzetti, Venezia (840mila), Fratelli Rosselli (660mila), via Civitali (270mila) oltre ad un terreno libero edificabile che si trova nel comune di Seravezza (con un valore approssimativo di 880mila euro per 1640 metri quadrati).

"A breve – annuncia il vice sindaco Andrea Mazzoni – faremo un bando per l’alienazione di terreni che riteniamo prioritari dal momento che abbiamo già ricevuto manifestazioni di interesse. Si tratta dei lotti in via Togliatti, via Raffaelli e via XX Settembre riguardo i quali ci sono privati interessati all’acquisizione. Il bando comprenderà ancfhe altre piccole porzioni che servono a Enel per posizionare cabine elettriche al fine di potenziare la rete nel paese. Ovviamente il piano delle alienazioni è calibrato su una potenziale vendita che viene inserita nelle entrate di bilancio: quando arriveremo al consuntivo dovremo vedere se l’avanzo andrà a coprire o meno queste alienazioni.

Francesca Navari