Venduto lo storico hotel Hermitage. E l’Augustus lancia Villa Radici

Venduto lo storico hotel Hermitage nel cuore di Roma Imperiale. La famiglia Maschietto intende concentrare le energie su Augustus hotel & resort e rilancia la formula dell’accoglienza ’diffusa’ spingendo sul lusso: a giugno sarà aperta villa Radici, frutto di un sapiente restauro e di un investimento di 14 milioni di euro. L’Hermitage (4 stelle) è stato rilevato dalla catena Star Hotel che subentrerà a ottobre, lasciando ormai quest’anno continuità alla guida dell’albergo (l’apertura è per il 16 maggio). Intanto si propone già attivo e in veste potenziata l’Augustus grazie al recupero di villa Radici da parte di Discreet Architecture in collaborazione con lo studio internazionale di architettura e design De.Tales che ha armonizzato il fascino storico dello stile Liberty con un’impronta contemporanea. La costruzione della villa risale al medesimo periodo in cui il famoso architetto Osvaldo Borsani progettò la vicinissima Villa Pesenti, primo nucleo del resort e simbolo dell’architettura anni trenta di Forte dei Marmi. L’origine delle due dimore ha un passato che si intreccia visto che Barbara Radici era sorella di Augusta Pesenti, fondatrice dell’Augustus Hotel & Resort.

"E’ un anno di cambiamenti strategici per spingere ulteriormente il brand a 5 stelle di Augustus nel settore lusso – afferma Giacomo Maschietto, amministratore delegato di Augustus Hotel & Resort – infatti abbiamo messo in campo 6 milioni due anni fa, 2 milioni nel 2024 per le ville Ala e 13milioni 800mila adesso per villa Radici. E’ un vero scrigno di art deco, con pavimenti geometrici e inserti in velluto ricercatissimi e dal grande impatto. E’ un concetto più moderno di vivere in villa coniuganto riservatezza e comfort". Altra novità in casa Augustus è l’arrivo dello chef Edoardo Leoni (premiato in passato dal presidente della Repubblica Mattarella) che seguirà i ristoranti La Sirena e La Fontana interni alla struttura e che vanno ad affiancare il Bambaissa nell’antistante beach resort da 74 tende attrezzate. Il ’5 stelle’ punta anche sulla colazione (aperta agli esterni) come experience servita nella storica Villa Pesenti e da gustare, come rituale di villeggiatura, nella terrazza all’ombra dei pini secolari. "E’ un momento di forte spinta dell’hotellerie in paese – prosegue Maschietto – con tanti player internazionali e questo è positivo sia per allungare la stagionalità ma anche per garantire prospettive turistiche solide e diversificate".

Francesca Navari