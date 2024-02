Vecchia Viareggio in estasi. Il debutto sotto la Torre Matilde. E’ iniziato il circo delle feste rionali

La voglia di ricominciare 34 anni dopo; la voglia di tornare a mascherarsi e a fare festa di notte nel cuore della Vecchia Viareggio; la voglia di riaccendere un fuoco che comunque bruciava nel braciere dei cuori dei carnevalari. Il rione sotto la Torre Matilde, uno dei più amati dei viareggini che hanno superato gli anta, ha fatto centro ieri sera al suo debutto. Cucine aperte e prese d’assalto, gente mascherata lungo la via Regia e la via della Foce che univano idealmente le due piazze agli estremi opposti: quella del vecchio mercato da una parte e, sul lato opposto, quella che si affaccia sul ponte girante, gremita di gente che ballava. Da una parte lo show live di due gruppi che si sono alternati: i Masnada e le Anguille cee; dall’altra il dj set di Andrea Paci, una certezza per tutti i carnevalari. Il rione Vecchia Viareggio è tornato e ha aperto il circo delle feste notturne. Si replica stasera dopo il corso e poi domenica sera. Quindi il testimone passa alla Darsena con le cinque folli notti dal giovedì al martedì grasso.