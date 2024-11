Un gigante del mare: varato il nuovo “Jane’s 7”, ultimo gioiello di Benetti

Viareggio, 15 novembre 2024 – Grande festa al cantiere Lusben per il varo del primo Benetti Class 44M realizzato per un giovane armatore statunitense, che dicono già esperto di yachting, ed evidentemente rimasto affascinato dal progetto e dalla bellezza stilistica e funzionale di questo ennesimo capolavoro Made in Italy.

È’ stato battezzato Juno’s 7, ed è la nave da diporto “ammiraglia” delle varie serie con scafo in Grp e fibra di carbonio, opera della penna magica dell’architetto Giorgio Maria Cassetta, che ha firmato gli esterni e gli interni, e che continua così la tradizione stilistica dei Benetti con prua a punta e non verticale, oltre alla soluzione dell’area beach a poppa.

Juno è il nomignolo della moglie dell’armatore – e madre di cinque figli che la chiamano così– e 7 sta per i componenti della famiglia. Tornando al Class 44M (cioè 44 metri di lunghezza) si sa che ne sono già stati venduti quattro, al presunto valore di oltre venti milioni di euro al pezzo, forse di più, e ce ne sono altri in fase di trattativa avanzata. Gli scafi vengono prodotti nel cantiere di Fano, rimorchiati fino a Viareggio, portati in darsena Lucca, e riportati alla Lusben per il varo. “Vuole essere una evoluzione della serie Diamond, con molti accorgimenti nuovi che stanno avendo successo – spiega l’architetto Cassetta –; abbiamo lavorato su un’infinità di dettagli e gli interni sono nuovi rispetto ad altri yacht paragonabili. Benetti Class 44M è complesso e sofisticato, ma stupisce per la sua capacità di accogliere”.

Gli interni ariosi elevano la selezione curata dei materiali, che creano un ambiente informale con un accentuato appeal conviviale. La presenza di legno certificato Fsc testimonia l’impegno di Benetti per un approccio ecoconsapevole. La combinazione di materiali e finiture originali e ingegnose, amplifica il senso di uno stile di vita genuino e organico a bordo e le soluzioni architettoniche consentono una vista aperta sul mare mentre la luce naturale illumina lo spazio. Lo yacht ha un dislocamento di 340 tonnellate, può navigare per 4.100 miglia (6.500 chilometri) a 11 nodi (20 chilometri orari), ha quattro cabine e una suite armatoriale, nove persone di equipaggio. Sarà usato nel Mediterraneo dove vi sono approdi incantevoli in ogni angolo, ma anche sulla East Coast americana, a casa dell’armatore.