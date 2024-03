Varo a scivolo del cantiere Benetti. Oggi l’inaugurazione di M/Y Papa Joe

Dopo la quattordicesima edizione di Yare (Yachting Aftersales and Refit), con la possibilità di esplorare tutti gli aspetti legati al mondo dello yachting, mettendo in primo piano non solo le imbarcazioni stesse ma anche l’immensa filiera di imprese e professionisti che ne fanno parte, la nautica non smette di offrire occasioni spettacolari, come ad esempio il varo dallo scavo a scivolo, una delle tradizioni nautiche più antiche e che il cantieri Benetti, fondato nel 1873, tramanda da sempre. Oggi, infatti, alle 11 al cantiere di via Coppino si terrà la cerimonia di varo a scivolo di M/Y Papa Joe, la più recente unità di Diamond 44 metri.

Saranno presenti il Sindaco Giorgio Del Ghingaro, le autorità portuali, Sebastiano Fanizza (Benetti Chief Commercial Officer), Massimiliano Casoni (Benetti General Manager), Giovanna Vitelli Presidente del Gruppo Azimut|Benetti e Marco Valle, CEO del Gruppo e in occasione dell’inaugurazione il cantiere sarà aperto al pubblico.