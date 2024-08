Valle del Serra chiusa. È allerta temporali

L’ufficio protezione civile del Comune ha imposto domani il divieto di accesso al fiume Serra per l’allarta meteo. Sarà chiusa pertanto l’intera Valle, meta ogni giorno di un consistente flusso di turisti attratti dalle bellezze paesaggistiche e dalle caratteristiche “piscine” naturali. Domani non sarà attivo il servizio navetta e vigerà il divieto di accesso al fiume, in ogni tratto della vallata. Il provvedimento trova giustificazione nelle avverse previsioni meteo, con un marcato maltempo che, nella giornata di domenica, potrebbe investire il territorio con intense precipitazioni. "Dinanzi a questa previsione – commenta il sindaco Lorenzo Alessandrini – si intende tutelare l’incolumità delle persone in quanto il fiume Serra, per le caratteristiche morfologiche della zona, è soggetto in caso di piogge a un rapidissimo innalzamento del livello dell’acqua. Condizione che potrebbe mettere in serio pericolo le persone presenti nell’alveo del fiume". Un provvedimento analogo è stato preso nel giorno di Ferragosto, quando il sindaco Alessandrini ha predisposto lo sgombero dell’area da parte delle circa 800 persone presenti lungo l’asta fluviale. "Le previsioni meteorologiche – aggiunge – prevedono piogge consistenti che, in quel contesto, possono rappresentare un grave rischio per l’incolumità dei presenti. Quanto basta per motivare questo provvedimento, finalizzato a garantire la sicurezza delle persone e a non arrecare rischi ai soccorritori, eventualmente impegnati in azioni di recupero dei presenti. Raccomando a tutti, cittadini e turisti, di attenersi scrupolosamente a quanto prescritto, rimandnado la loro visita nella Valle del Serra"